Le guerre e gli eroi di Lorenzetti aprono oggi “Tra stelle e mare”

Il mare, le stelle e le parole tornano a incrociarsi al bagno Le Palme, in viale Vespucci 70, dove oggi si apre la rassegna letteraria estiva. Sei appuntamenti, tutti con inizio alle 21.30, per la dodicesima edizione di “Tra stelle e mare”, sei incontri per riflettere, emozionarsi e immergersi nella potenza della letteratura e della memoria. L’apertura è affidata a Guido Lorenzetti, autore del volume “Guerre, deportazioni, dittature, eroi. Quando l’Europa era la culla dell’inciviltà”, edito da Mimesis. Un titolo che è già un manifesto: un viaggio nella parte più oscura del Novecento europeo, raccontato da chi ha vissuto il dolore sulla pelle della propria famiglia. A dialogare con l’autore sarà Riccardo Canesi, docente e divulgatore impegnato nella valorizzazione della memoria storica.

Lorenzetti, 87 anni, milanese, laureato in Scienze Politiche, è oggi vicepresidente della sezione milanese dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (Aned). Il padre Andrea Lorenzetti, vicesegretario del Partito Socialista clandestino durante la Resistenza, arrestato e deportato a Mathausen, dove a soli 38 anni morì il 15 maggio 1945, a guerra finita. Nel libro, Lorenzetti intreccia storie vere di coraggio e umanità: donne e uomini che sfidarono la morte per salvare ebrei e perseguitati, per denunciare al mondo le atrocità dei campi di concentramento, per non voltarsi dall’altra parte. Un’opera che restituisce voce a chi ha resistito, spesso inascoltato, e ha pagato con la vita la propria dignità. La rassegna è co-promossa dal bagno Le Palme e dalla libreria ‘Nuova Avventura’ di Marina di Carrara, un appuntamento che fa incontrare la bellezza del litorale in un dialogo tra passato e presente. La serata sarà un’occasione per ricordare, comprendere e non dimenticare una storia viva.

Francesco Marinello