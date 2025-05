Giro d’Italia, cronometro Lucca-Pisa: sosta, parcheggi e zone off limits

Pisa, 17 maggio 2025 – In vista della tappa del Giro d’Italia “Lucca-Pisa ITT” in programma martedì 20 maggio, il Comune ha predisposto un vademecum rivolto a cittadini, pendolari e visitatori, con le indicazioni utili per muoversi in città – in auto, a piedi o con i mezzi pubblici – durante le modifiche temporanee alla viabilità.

Un foto storica del Giro a Pisa

Per raggiungere l’Ospedale Santa Chiara da Viareggio o Vecchiano: percorrere l’Aurelia nord fino al ponte dell’Impero, imboccare lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno. In alternativa, dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina: seguire via Pietrasantina verso l’Aurelia nord, svoltare su quest’ultima in direzione ponte dell’Impero, quindi proseguire su lungarno Leopardi e via Bonanno. Da Livorno, per Santa Chiara: imboccare lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno. Per l’Ospedale di Cisanello da via Pietrasantina o Viareggio: percorrere l’Aurelia nord senza entrare nel centro città. Per l’Ospedale di Cisanello, la stazione o l’aeroporto da I Passi, Gagno, Porta a Lucca e Pratale: procedere in direzione via Bonanno o via Aurelia nord. Distretto sanitario di via Garibaldi: le visite al poliambulatorio sono state rinviate. In caso di urgenze, è previsto senso unico alternato a vista in via Garibaldi, lato rotatoria Monasterio. Per raggiungere Questura, Tribunale, Carabinieri e Inail da Cisanello, Piagge e dai quartieri a sud della città: percorrere via Aurelia nord, via Pietrasantina e via Rindi.

Ponte della Vittoria, ponte Solferino, ponte della Cittadella. Parcheggi consigliati (fuori dal percorso del Giro): via Rindi, via Pietrasantina (scambiatore), via Atleti Azzurri Pisani, Palazzetto dello Sport.

Dalla stazione centrale a Santa Chiara: via Crispi, ponte Solferino, via Bonanno oppure via Roma. Per piazza dei Cavalieri (Giroland): via Crispi, via Roma, attraversamento tra via Ghini e piazza Cavallotti. In alternativa: corso Italia, lungarno Galilei, via San Martino/piazza San Sepolcro oppure via Benedetto Croce, piazza Toniolo, via Bovio, ponte della Fortezza o ponte della Vittoria, attraversando tra lungarno Buozzi e lungarno Mediceo. Per Procura, Questura e Comando dei carabinieri: corso Italia, attraversamento tra lungarno Galilei e piazza San Sepolcro, poi lungarno Mediceo. Da San Rossore alla stazione centrale: via Bonanno, ponte Solferino, via Crispi. Dall’aeroporto a Giroland (piazza dei Cavalieri): raggiungere la stazione centrale, quindi corso Italia, varco pedonale tra lungarno Galilei e piazza San Sepolcro, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Dini, piazza dei Cavalieri.

Chi arriva in treno e deve recarsi a Santa Chiara può utilizzare la stazione di Pisa San Rossore. Chi arriva in autobus: utilizzare LINEA 1+ e LINEA 5, scendendo in via Gabba per chi proviene dalla stazione centrale e a Pietrasantina per chi arriva da I Passi. Da Pontasserchio, la linea devia in via delle Palanche sull’Aurelia: in tal caso, scendere alla stazione centrale e prendere LINEA 1+ o LINEA 5.

Il Comune di Pisa, inoltre, invita tutti i cittadini alla massima collaborazione. Tutti gli attraversamenti pedonali saranno presidiati da personale addetto e dalle forze di polizia: sarà necessario attendere l’autorizzazione per attraversare. Per ogni dubbio o informazione la polizia municipale ha attivato inoltre il servizio telefonico “Pronto Giro”, attivo da venerdì 16 a martedì 20 maggio, dalle 9 alle 12, per informazioni sulla viabilità. Il numero da contattare è 348 3979148.