Giro d’Italia: modifiche alle circolazione degli autobus nel bacino di Pisa

Pisa, 16 maggio 2025 – Autolinee Toscane informa che martedì 20 maggio 2025 dalle ore 8:00 alle ore 18:30 il servizio bus nel bacino di Pisa subirà modifiche.

Infatti, per consentire lo svolgimento della “10° tappa del Giro d’Italia 2025”, con Ordinanza del Comando Polizia Municipale di Pisa (identificativo n.1034/2025) e del Comune di San Giuliano Terme (identificativo n.122 del 14.05.2025) verranno attuati provvedimenti alla circolazione, tra i quali un notevole numero di divieti di transito e chiusure delle strade del territorio dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme.

La tappa prevede una gara a cronometro lungo il seguente percorso: proveniente dalla Provincia di Lucca su SS12 da località Santa Maria del Giudice, SS12 fino all’intersezione con SP30 via Del Lungomonte Pisano, sinistra via Del Lungomonte Pisano in direzione → Asciano, destra via Dei Condotti in direzione → Pisa, rotatoria di intersezione con SP2 via Vicarese, destra SP2 via Vicarese, rotatoria di intersezione con via Pratale, prosecuzione su via Volpi, via Garibaldi, sinistra via Santa Marta, ponte Della Fortezza, destra lungarno Galilei, destra ponte Di Mezzo, sinistra lungarno Pacinotti, destra via Santa Maria, piazza Dei Miracoli, arrivo.

In ragione di ciò alcune linee di bus subiranno modifiche.

In sintesi:

SERVIZIO URBANO DI PISA

Soppressione delle corse della linea 2, della linea 4, della linea 25.

Soppressione delle corse di linea 3+ con destinazione Park Paparelli.

Inoltre, dato che per i bus l’asse stradale tra via Bonanno e via Contessa Matilde (zona Duomo) sarà interdetto, le fermate più prossime alla Torre saranno quelle di via Gabba e via Pietrasantina. Altre linee utilizzeranno percorsi alternativi per collegare il capolinea della Stazione con i capolinea esterni.

SERVIZIO URBANO AREA VASTA

Soppressione della linea 110, delle linee 71 e 81.

Le linee in uscita dalla città in direzione nord non transiteranno dalla direttrice via Bonanno – via Contessa Matilde.

A causa delle deviazioni delle linee 60 e 70 non verrà servita località Gello di San Giuliano.

Località Orzignano sarà servita dalla linea 60 (non dalla linea 70 come da orario). In virtù della soppressione della linea 110 non saranno servite le località di Asciano e Agnano.

In virtù della soppressione delle linee 71 e 81 non saranno servite le località di San Martino Ulmiano e Sant’Andrea in Pescaiola.

A causa delle deviazioni di linea 120 e 130 non sarà servita località Ghezzano.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Nessuna deviazione.

Per i dettagli di tutte le modifiche del servizio bus si vedano avvisi per il bacino territoriale di Pisa in https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/Pisa.