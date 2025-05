Prove generali di Giro. Domenica senz’auto per la Crono-Uisp. Numero verde attivo

Aspettando il giro, Pisa fa le prove generali di città senz’auto con il Campionato Regionale Cronometro Coppie Uisp Toscana 2025 – Coppa Cemes, evento che rientra nel calendario degli eventi collaterali alla corsa rosa. Per questo anche domenica saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. In particolare dalle 6 alle 13 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sui Lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti e Mediceo. Sul lato fiume del Lungarno Fibonacci, tra l’Arco dei Marinai d’Italia e il ponte della Fortezza, la sosta sarà riservata solo ai veicoli dei partecipanti e dell’organizzazione, con rimozione forzata dei mezzi non autorizzati. Dalle 7.30 alle 13 sarà invece chiuso al traffico veicolare l’intero tratto dei Lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti, Mediceo e Fibonacci, il ponte della Fortezza, il ponte di Mezzo e, solo sulle corsie lato monte, il ponte Solferino. I veicoli già in sosta sul Lungarno Fibonacci potranno defluire verso il ponte della Vittoria e la rotatoria Fallaci, con senso unico alternato a vista e a velocità ridotta, adottando le opportune cautele.

Ulteriori modifiche alla viabilità interesseranno l’area Ztl, con variazioni temporanee a sensi di marcia, obblighi di svolta e soppressione di alcune aree pedonali, al fine di garantire la circolazione dei residenti e la sicurezza del percorso di gara (elenco completo delle disposizioni in vigore nella Ztl su sito istituzionale del Comune di Pisa www.comune.pisa.it). Intanto per martedì 20 maggio, giorno del Giro d’Italia e per rispondere alle numerose richieste di informazioni da parte della cittadinanza, la Polizia municipale ha attivato “Pronto Giro”, servizio telefonico dedicato alla viabilità cittadina. Il servizio è attivo da oggi a martedì 20 maggio, dalle 9 alle 12 fornendo aggiornamenti puntuali su eventuali modifiche alla circolazione, chiusure temporanee delle strade, percorsi alternativi consigliati e orari previsti per il passaggio della corsa. Il numero da contattare è 348 3979148. "Si invita la cittadinanza – spiegano dal Comune – a utilizzare questo canale ufficiale per ricevere informazioni aggiornate".