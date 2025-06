Gioco del Ponte, ci siamo. Come cambia il traffico

Dalle 6 del 23 giugno alle 20 del 5 luglio stop al traffico sul Ponte di Mezzo per consentire il montaggio del carrello del Gioco del Ponte in programma il 28 giugno. Sarà invece consentito l’attraversamento pedonale lungo i marciapiedi, salvo temporanee interruzioni durante le fasi di carico e scarico, che saranno gestite con segnaletica e personale preposto. Il Comune fa sapere che saranno adottati anche provvedimenti temporanei sui quattro lungarni tra il 20 giugno e il 5 luglio per il montaggio e lo smontaggio delle tribune.

Intanto, la mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa allestita nella Sala Moschini al piano terra di Palazzo Gambacorti si arricchisce di due targoni storici del Gioco del Ponte, gentilmente donati dalla famiglia Trivella.

Si tratta di una coppia di "targoni" da combattimento delle squadre impegnate nel Gioco del Ponte del periodo Granducale tra 1700 e 1800. "Grazie alla donazione della famiglia Trivella – ha detto l’assessore Filippo Bedini - inizia quello che la nostra Amministrazione si augurava fin dall’inizio con l’allestimento della mostra permanente, ovvero l’auspicato effetto calamita: quando si crea uno spazio dove gli oggetti di valore, per il passato che raccontano, vengono resi fruibili alla cittadinanza e ai turisti che in continuazione si fermano e visitano ‘esposizione.

Chi ha testimonianze e oggetti di pregio ed è così generoso da volerli mettere a disposizione degli altri, sapendo che può farlo in questa sede, è incentivato a contribuire ad arricchire la mostra. Quindi ci auguriamo che si inneschi un meccanismo virtuoso di donazioni, in modo che il ricchissimo patrimonio del Gioco del Ponte, che negli anni ha purtroppo subito dispersioni enormi, con pezzi di valore in giro per il mondo possa invece essere riunito qui e messo a disposizione della città".

Per questo, secondo Bedini, "la donazione è un momento di festa: i due nuovi pezzi pregiati andranno a rappresentare il fiore all’occhiello di questa mostra, fortemente voluta dalla nostra amministrazione, che dopo l’estate verrà ampliata con un nuovo allestimento curato da professionisti del settore".