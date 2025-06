Ponte sulla Bure dopo la riapertura. Piccoli bus leggeri fra dieci giorni. Intanto resta invariata la linea 25

Dopo l’apertura del ponte del Pontenuovo a senso unico alternato e per i veicoli inferiori a 3,5 tonnellate, la Provincia di Pistoia, proprietaria della strada, e in particolare il consigliere delegato alla viabilità Matteo Giusti sta lavorando a un servizio di trasporto pubblico con bus piccoli e quindi leggeri, ciò che viene comunemente denominato "navetta", dedicato alle comunità di Santomato e di Pontenuovo. Non appena è uscita l’ordinanza della Provincia che disciplina formalmente la circolazione sul ponte riaperto, Giusti ha avviato l’iter che dovrebbe condurre, entro una decina di giorni, al nuovo servizio. Le modalità con cui il servizio funzionerà, il numero di corse al giorno, il tratto preciso, che comunque dovrà coprire le esigenze di Santomato e Pontenuovo, e anche i costi che la Provincia dovrà sostenere, saranno comunicati non appena l’iter sarà concluso positivamente. Va chiarito che la deviazione della linea 25, quella che collega Montale a Pistoia, continuerà a essere in vigore come è avvenuto dall’ottobre scorso, cioè da quando è stato chiuso il ponte. Il bus 25 continuerà pertanto a passare da Agliana e non dalla via provinciale montalese e le corse di questa linea continueranno a essere le stesse che ci sono state negli ultimi otto mesi. Dunque per gli utenti di Montale non cambierà niente, compreso il fatto che le corse avverranno una ogni ora anziché una ogni mezz’ora come avveniva prima della chiusura del ponte. Un ripristino totale della linea 25 potrà esserci solo dopo che sul ponte del Pontenuovo potrà essere consentito il passaggio degli autobus ordinari, che hanno un peso superiore alle 3,5 tonnellate. Questo potrà avvenire quando sarà terminata la seconda fase dei lavori di consolidamento del ponte, quella che riguarda la spalletta lesionata. Tali lavori dovrebbero durare circa tre mesi. Il servizio di navetta verrebbe quindi istituito per un periodo di alcuni mesi, quello che si presume necessario a eseguire i lavori alla spalletta. L’auspicio di tutti è che il ritorno del normale servizio con il bus 25 da Montale e Pistoia possa riprendere con la riapertura delle scuole perché per tutto l’anno scolastico che è appena concluso gli studenti e le loro famiglie hanno sofferto disagi gravissimi e non solo a Santomato e Pontenuovo, anche a Montale dove molti ragazzi sono stati costretti a utilizzare il treno con un aggravio di spesa, avendo già fatto gli abbonamenti al bus, e un allungamento notevole dei tempi per andare da casa a scuola. Intanto, dopo la riapertura del ponte, il traffico ha ricominciato a scorrere sulla via Montalese, anche se con rallentamenti visto che a Pontenuovo ora ci sono due semafori di senso unico alternato: uno sul ponte sulla Bure e uno in corrispondenza dei lavori per la ciclovia.

Giacomo Bini