I lavori sulla Bolognese. Variazioni alle linee bus. Più corse per il 25 e il 40

FIRENZE"Abbiamo ascoltato gli abitanti e chiesto ad Autolinee Toscane di modificare le linee 25 e 40 per migliorare il servizio. In questi giorni abbiamo analizzato i flussi di traffico, fatto sopralluoghi e verifiche sulla compatibilità delle modifiche. Sulla base dei risultati abbiamo quindi deciso di attuarle. Intanto continua il presidio della Polizia Municipale sia nei punti critici che sulla viabilità della zona e anche il lavoro sugli impianti semaforici per ottimizzare i tempi". L’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio spiega così gli ultimi accorgimenti disposti dall’Amministrazione per mitigare l’impatto della nuova fase dei lavori di Publiacqua in via Bolognese iniziata lo scorso martedì sera. Lavori che in questi giorni hanno portato ad enormi ripercussioni sulla viabilità, non solo per i pendolari del Mugello ma anche per la normale mobilità in città.

Un primo intervento sui percorsi dei mezzi pubblici diventa concreto da domani con la linea 25, attualmente divisa in due tratte, che vedrà un aumento delle corse sia per la cosiddetta “25 bassa” (che collega piazza Libertà con largo Fanciullacci) sia per la cosiddetta “25 alta” (sull’itinerario piazza della Libertà-Pratolino). La “25 bassa” sarà in servizio da lunedì al sabato; la “25 alta” invece sarà in servizio anche domenica seppur con minor corse.

Martedì sarà la volta del nuovo percorso della linea 40 che servirà tutte le zone interessate dai lavori con partenza dal capolinea a Largo Palagi pressi CTO. Da lì continuerà in via Pieraccini, via Cosimo il Vecchio, via di Careggi, via dei Massoni, via Bolognese, via Salviati, via Faentina, via Borghini, piazza delle Cure, cavalcavia delle Cure, viale Don Minzoni, via Pascoli, via Mafalda di Savoia, Ponte Rosso, via Bolognese, via di Careggi, piazza Meyer, viale Pieraccini, largo Palagi pressi CTO. La linea 40 sarà attiva dal lunedì al venerdi, dalle 7 alle 20, con una corsa ogni 30 minuti circa, il sabato la frequenza sarà di una corsa all’ora. Queste modifiche saranno in vigore fino al 7 luglio, data di avvio della seconda fase dell’intervento.