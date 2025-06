Mensa scolastica. Pronti dieci milioni per i pasti degli studenti. Rinnovato l’appalto

PISTOIAIl Comune di Pistoia ha ufficializzato il rinnovo dell’appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica, confermando per il triennio 2025-2028 la società Euroristorazione Srl, già attuale affidataria. La decisione, assunta con una determina dirigenziale, prevede un investimento complessivo superiore a 10milioni di euro, finalizzato a garantire la continuità del servizio a favore degli alunni delle scuole comunali, compresi i bambini che frequenteranno i centri estivi comunali previsti nel mese di luglio.

Il rinnovo si basa su una clausola di opzione già inserita al momento della gara originaria e sarà regolato dagli stessi patti e condizioni attualmente in essere, integrati dagli adeguamenti derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore Turismo e Ristorazione collettiva, oltre che dall’aggiornamento Istat. L’importo complessivo sarà suddiviso in impegni annuali sui bilanci 2025, 2026, 2027, mentre per l’anno 2028 si provvederà con successiva determinazione. Per l’annualità 2025 sono stati impegnati 1.422.361,12 euro, per il 2026 e il 2027 la spesa ammonta a 3.533.766,44 euro per ciascun anno, mentre la quota prevista per il primo semestre del 2028 è pari a 2.111.405,32 euro. La gestione logistica del trasporto e della consegna dei pasti sarà invece affidata in subappalto, come autorizzato dal Comune, al Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa, con sede a Borgaro Torinese. Una misura che risponde all’esigenza operativa di garantire tempestività ed efficienza nella distribuzione dei pasti nelle diverse strutture scolastiche del territorio.

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di dare avvio all’esecuzione anticipata del servizio, anche prima della stipula ufficiale del contratto, qualora fosse necessario garantire la continuità del servizio già a partire dal 1° luglio 2025. Questa possibilità è prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e subordinata all’acquisizione delle necessarie garanzie, tra cui la cauzione definitiva, le coperture assicurative, il Durc e gli altri adempimenti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. La firma del contratto avverrà in forma di atto pubblico e sarà preceduta da tutte le verifiche di rito, compresa la conferma del possesso dei requisiti generali e speciali in capo sia all’affidatario che al subappaltatore. I pagamenti a favore della società Euroristorazione saranno effettuati con cadenza regolare, previa presentazione di fatture conformi, su conti correnti dedicati così da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.