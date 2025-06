Che fantastica avventura. Premiati i piccoli studenti

PISTOIAPremiata la scuola primaria paritaria Istituto San Cipriano del Nespolo per il progetto realizzato dagli alunni nell’ambito del concorso nazionale "Packaging: che fantastica avventura". Il progetto educativo ideato dalla Fondazione Carta etica del packaging insieme all’agenzia formativa Dracma Educational, durante l’anno scolastico appena terminato aveva coinvolto in laboratori gratuiti le scuole partecipanti.

I piccoli studenti della scuola primaria hanno utilizzato, seguiti dalle loro maestre Stella De Santis, Giovanna Mazzanti e Beatrice Gentilesca (referente del progetto) materiali di recupero come scatole delle merendine, contenitori di succhi di frutta, tubi di cartone, avanzi di fili e gessetti non più utilizzabili, per realizzare piccole trame di lana e una sorta di pittura rupestre primitiva, coniugando così in modo trasversale le conoscenze di storia con l’educazione civica e il rispetto dell’ambiente.

Alla scuola San Cipriano è andato il premio speciale "Ambasciatori della Fondazione" conferito grazie al sostegno dell’azienda Irplast Spa, che consiste in materiale scolastico per un valore di 500 euro. Come ha spiegato Giulia Galli, coordinatrice del progetto scuole della Fondazione Carta etica: "Con i laboratori che offriamo alle classi si insegna l’economia circolare, il riuso degli imballaggi per alimenti - ha detto Galli - e diamo risorse alle scuole insieme alle aziende che credono in questo progetto".

A consegnare il premio ai bambini nella sede di via del Nespolo è stato Francesco De Vito, responsabile marketing della Irplast di Empoli. "Voglio complimentarmi con i bambini - ha osservato De Vito - che hanno fatto tante domande intelligenti su come la plastica correttamente smaltita viene rigenerata". Presenti alla premiazione anche il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione ambiente Alessandro Capecchi e Benedetta Menichelli assessore all’educazione del Comune di Pistoia. Suor Gladys Ayala, direttrice del San Cipriano gestito dalle suore domenicane Ancelle del Signore, ha ricordato che "Noi come istituzione educativo-scolastica cattolica parliamo sempre del rispetto della natura sia dal punto di vista scientifico che in senso spirituale. Attraverso il rispetto per l’ambiente esprimiamo anche l’amore per il creato".