E per il post laurea?. Soluzioni tra big data e maxi emergenze

Oltre ai corsi dedicati alle matricole, l’offerta formativa di Unipi si arricchisce con i percorsi post laurea. Sono 79 i master per l’anno accademico 2025/2026 suddivisi in 43 di primo livello e 36 di secondo livello. Tra questi spiccano 11 nuovi master progettati per rispondere a esigenze professionali emergenti e a temi centrali della contemporaneità: transizione digitale, turismo sostenibile, gestione delle emergenze, salute animale, spiritualità e diritti dei consumatori.

Uno dei più innovativi è "DIGI-T PA", dedicato alla digitalizzazione dei servizi pubblici. Il master forma amministratori, cittadini e rappresentanti di enti affinché sappiano operare e interagire con i sistemi digitali della Pubblica Amministrazione. Con un approccio multidisciplinare, il corso punta a rafforzare il concetto di cittadinanza digitale e ad accompagnare il processo di transizione tecnologica delle amministrazioni.

Tra le novità di primo livello, anche il master in "Destination Management": sostenibilità, esperienze e intelligenza artificiale, che forma professionisti della gestione turistica con competenze legate al territorio, all’innovazione digitale e al design esperienziale. Particolare attenzione è riservata all’intelligenza artificiale e ai Big Data come strumenti per lo sviluppo sostenibile delle destinazioni. Il percorso integra formazione accademica con testimonianze aziendali.

Sul fronte giuridico, debutta il master in "Diritto dei consumatori", pensato per formare figure esperte nelle normative di settore, con un approccio pratico e interattivo. Oltre alla didattica, sono previste esercitazioni e simulazioni. Gli sbocchi includono uffici legali di aziende, enti pubblici, autorità di regolazione, società di consulenza e associazioni dei consumatori.

Il panorama energetico trova spazio nel master in lingua inglese "Management Systems in Energy Transition", rivolto a chi già lavora o desidera inserirsi nelle aree di salute, sicurezza, ambiente e qualità all’interno di aziende che si occupano di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, fornendo strumenti tecnici e manageriali per affrontare i cambiamenti legati alla transizione energetica.

Pensato per il personale medico, sanitario e tecnico, il master in "Mass Casualties Management" forma figure professionali per operare in contesti di maxi-emergenze e catastrofi, con approfondimenti sulla sicurezza dei soccorritori, la progettazione dei piani di emergenza, l’interazione con altri attori del soccorso e la gestione di ambienti ostili o conflittuali.

Particolare anche il master di secondo livello in "Religioni, esoterismi e nuove spiritualità". Unico nel suo genere in Italia, analizza fenomeni religiosi alternativi dal punto di vista storico, simbolico e sociale. La formazione spazia dall’antichità all’epoca contemporanea, includendo elementi di mistica, psicoanalisi e tecnologie digitali. I possibili sbocchi vanno dall’editoria alla mediazione terapeutica e alla consulenza in ambito museale, fino alla progettazione di itinerari culturali legati alla spiritualità.

Nel settore veterinario, spicca il master in "Strategie di base e avanzate per la gestione della salute individuale e di mandria bovina" che prepara figure specialistiche capaci di intervenire in modo avanzato nella gestione della salute del bovino. Il percorso alterna teoria e pratica, con focus su alimentazione, fertilità, biosicurezza, salute metabolica e malattie podali, per formare professionisti richiesti sia in ambito privato che aziendale, in Italia e all’estero.

