Gestire le maxiemergenze, da Pisa arriva il manuale con le linee guida

Pisa, 20 giugno 2025 - È ufficialmente disponibile il nuovo volume "Le Maxiemergenze" con sottotitolo "La Squadra Maxiemergenze Ospedaliera" (edito da Pisa University Press), dedicato alla gestione delle maxiemergenze, scritto dal dottor Giuseppe Crocetti, esperto in materia. Il manuale nasce dalla volontà di affrontare con rigore scientifico e approccio operativo uno degli ambiti più complessi e imprevedibili della medicina moderna. La Medicina delle Catastrofi, infatti, rappresenta un settore tanto delicato quanto imprescindibile: una disciplina in cui la preparazione non è solo una risorsa, ma l’unica vera arma contro l’imprevedibile. Come scrive l’autore stesso, «Il potenziale umano di supporto non si disperda come acqua in una cascata, ma sia organizzato e incanalato come un ruscello che muove la macina di un mulino».

Il testo si distingue per un taglio pratico, diretto ed essenziale, evita divagazioni teoriche per concentrarsi su ciò che davvero conta in uno scenario di crisi: l’organizzazione, la pianificazione e la risposta tempestiva. È un’opera che rifiuta l’improvvisazione come metodo di gestione e denuncia con fermezza l’autoreferenzialità. Un autore con esperienza sul campo, figura di riferimento aziendale per quanto riguarda le maxi emergenze. Disaster Manager Aziendale per la USL Toscana nord ovest dal 2018, è in prima linea da oltre vent’anni nella gestione delle emergenze complesse. Dalla sua formazione militare nel 1992 come sottotenente NBCR dell’Esercito Italiano, fino alla specializzazione in chirurgia d’urgenza, la sua carriera è un percorso coerente tra teoria, pratica e missioni internazionali. Dal 2005 è socio ordinario del Gruppo di Chirurgia d’Urgenza dell’Università di Pisa, con cui ha partecipato a missioni umanitarie in Cina (2008) e Haiti (2010). Oggi è referente aziendale per le maxiemergenze regionali toscane, oltre che docente universitario per l’insegnamento “ADE-Maxiemergenze" all’Università di Pisa. Il nuovo libro vuole essere uno strumento operativo utile a medici, infermieri, soccorritori e tutti i professionisti coinvolti nella risposta a scenari di catastrofe. Dopo il suo primo libro, “Metti sempre un camice col cuore ” (Pacini Editore, 2017), dedicato al rapporto umano tra medico e paziente e la pubblicazione, nel marzo 2025, de "La Missione Nascosta" (ed. Pisa University Press), dove racconta la missione del G.C.U. di Pisa nel 2008 in Cina in soccorso alla popolazione del Sichuan, colpita dal terremoto, il dottor Crocetti conferma la sua sensibilità unita a un’approfondita conoscenza tecnica e organizzativa. “Mi preme rivolgere un pensiero particolare – sottolinea Giuseppe Crocetti – a tutto il gruppo di lavoro che opera negli ospedali della ASL Toscana nord ovest. Ricordo che in ognuno dei 13 ospedali della ASL è presente la "Squadra Maxiemergenze Ospedaliera", composta da un medico Hospital Disaster Manager e da un infermiere collaboratore di supporto. Il gruppo lavora a stretto contatto con il direttore dell’ospedale per redigere la progettazione dei piani maxiemergenze e la preparazione dei piani di evacuazione. Un sentito ringraziamento va alla direzione aziendale per la fiducia e il sostegno che mi ha sempre dimostrato, a tutti i collaboratori, i veri protagonisti, ai colleghi del 118 per la collaborazione e il coordinamento, ai Vigili del Fuoco, ai volontari dei vari enti territoriali, che sono la colonna portante della moderna Protezione Civile. Tutti attori protagonisti nelle attività di preparazione per le maxiemergenze che, con un lavoro di squadra e un continuo affiatamento, creano i presupposti per raggiungere l'obiettivo di una formazione e organizzazione che garantiscono qualità e professionalità”. Il libro è ordinabile sul sito www.pisauniversitypress.it