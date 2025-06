Un successo gli "ICT Days" di Unipi: opportunità per oltre 400 studenti

Pisa, 27 giugno 2025 - Sono 407 i partecipanti – tra studenti e laureati – che il 25 e il 26 giugno hanno partecipato alle due giornate degli “ICT Days”, l’iniziativa dedicata alle opportunità di lavoro offerte dalle aziende del settore dell’Information and Communications Technology organizzata dal Career Service dell’Università di Pisa. Al mattino le aziende hanno tenuto brevi sessioni di presentazioni volte a far conoscere il settore, le innovazioni e le opportunità professionali, mentre nel pomeriggio si sono i tenuti i colloqui conoscitivi presso gli stand aziendali. I ragazzi e le ragazze hanno potuto rispondere a 91 offerte di lavoro – quasi tutte a tempo indeterminato – proposte dalle aziende, non solo per profili STEM ma anche economici e umanistici.

Le giornate sono state introdotte dalla professoressa Chiara Galletti, delegata del rettore per le relazioni con le imprese e moderate dai docenti delegati al placement del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, professor Massimo Piotto, e del Dipartimento di Informatica, professor Paolo Milazzo.

“La grande partecipazione all’evento da parte di aziende e studenti testimonia quanto l’ICT sia un settore ben radicato nel territorio pisano e un settoreestrategico per il nostro Ateneo che lo vede protagonista fin dagli anni ‘50 con la realizzazione della CEP, il primo calcolatore elettronico italiano per le ricerche scientifiche, e l’istituzione del primo corso di laurea in informatica d’Italia - ha dichiarato la professoressa Galletti. L’offerta didattica in questo ambito è cresciuta sempre di più e oggi conta diversi corsi di laurea magistrale in ambito AI, Data science, Cybersecurity, Digital Health. Il nostro Ateneo dispone del più importante Green Data Center universitario, e ha istituito i Cross Lab, laboratori di ricerca avanzata pensati per la collaborazione con le imprese per supportarle nella trasformazione ”.

Sono state 22 le aziende presenti alle due giornate: Apparound, CAEN, Crossnection, d-fine, Fortop, ION Group, LogObject AG, Marvell Technology Italy, Move, Nextmind, NTT DATA, Akeron, Extra Red, Garmin Italy Technologies, Iconsulting, London Solutions & Consulting, Microtest, Minsait Cyber, Reply, TurinTech, Vianova, RINA.