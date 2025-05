Delirio Pisa, la festa per la promozione in Serie A: la diretta

15:44

Il presidente Corrado: "Siamo la sorpresa"

Parla il presidente Giuseppe Corrado: "Il sogno dei nostri tifosi, delle persone che hanno giocato e lavorato in questa stagione. Per i nostri avversari, per chi non ha giudicato la squadra da battere, siamo stati la sorpresa. Per noi è la conseguenza normale di otto anni di lavoro fatta per ridare una dignità sportiva a questi tifosi. Ciliegina sulla torta che abbiamo preparato lavorando: nel momento in cui abbiamo preparato la B abbiamo detto che non saremmo più voluti scendere. Abbiamo fatto sei volte questo campionato: risultato raggiunto solo tre volte negli anni. Io sono nato in campagna, mio nonno era contadino e mi insegnava come prendere i frutti buoni. Diceva che serviva un terreno fertile, una buona semina, coraggio, dedizione e amore. Quando fai queste cose raccogli un frutto importante. Noi avevamo il terreno più fertile d’Italia: Pisa e i suoi tifosi! La sicurezza di avere la sementa giusta, ragazzi straordinari. Abbiamo dovuto fare sacrifici e tagli, ma abbiamo dedicato tanto amore, e il frutto è la Serie A".