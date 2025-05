Pisa, sabato 10 maggio la festa per la promozione in A. Notte Rosa rinviata

Pisa, 8 maggio 2025 – La Notte Rosa della Musica, inizialmente prevista per sabato 10 maggio, è stata rinviata a sabato 21 giugno per evitare la concomitanza con i festeggiamenti del Pisa Sporting Club, promosso in Serie A. La decisione è stata ufficializzata al termine del Comitato per l'ordine pubblico riunitosi oggi in prefettura. In attesa dell'arrivo a Pisa della carovana del Giro d'Italia, il 20 maggio, il Comune aveva promosso una festa con cinque diverse "piazze" dedicate alla musica con associazioni e artisti del territorio, ma la concomitanza dei festeggiamenti a suggerito lo spostamento della manifestazione.

Un momento della prima festa allo stadio del Pisa, quella di domenica 4 maggio, dopo la sfida contro il Bari

"Vogliamo tutelare - ha detto l'assessore alla sport, Frida Scarpa - il lavoro quotidiano delle scuole di musica e delle associazioni culturali, che contribuiscono alla formazione delle nuove generazioni e alla diffusione della cultura musicale. Una concomitanza con la festa calcistica non avrebbe garantito loro la giusta visibilità. Per questo abbiamo scelto di spostare la manifestazione al 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, celebrata in oltre 120 Paesi nel mondo. Potrebbe diventare un appuntamento fisso per Pisa anche nei prossimi anni".

La festa del Pisa per la promozione in serie A si svolgerà nel pomeriggio di sabato allo stadio per poi spostarsi sui Lungarni del centro cittadino con la parata della squadra a bordo di un pullman scoperto. "Invitiamo tutti a partecipare ai festeggiamenti per il Pisa - ha concluso Scarpa, che è un'ex campionessa del mondo di scherma - e da sportiva, sono emozionata per questo straordinario risultato, raggiunto con sacrificio e determinazione".

Pisa intanto è una città in questi giorni in fermento. Nelle strade, nei negozi, negli ambienti di lavoro l’argomento è un solo: la promozione del Pisa e il nuovo entusiasmante campionato, il 2025 /2026 che vedrà la formazione nerazzurra impegnata contro le grandi del calcio italiano,