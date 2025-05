Pisa in serie A, il grande abbraccio della città. La grande festa, ipotesi pullman scoperto

Pisa, 8 maggio 2025 – La festa per la promozione del Pisa Sporting Club in Serie A potrebbe svolgersi già questo sabato. La città è ancora in fermento dopo lo storico ritorno nella massima serie, e i preparativi per celebrare l’impresa sono entrati nel vivo già da alcuni giorni. Secondo quanto trapelato da fonti informate dei fatti, la dirigenza avrebbe già avviato l’organizzazione dell’evento celebrativo, che dovrebbe coinvolgere tutta la città. Tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbe prima una festa allo stadio, con la partecipazione di un ospite musicale di fama, per poi proseguire in serata con una sfilata della squadra su un pullman scoperto lungo i Lungarni, per un simbolico abbraccio tra il gruppo guidato da mister Inzaghi e la tifoseria. La data indicata sarebbe proprio quella di sabato 10 maggio, e l’ufficialità è attesa già nella giornata di oggi.

La scelta di anticipare i festeggiamenti rispetto all’ultima giornata di campionato – in programma martedì 13 maggio alle 20.30 – sarebbe legata anche alla volontà di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori, evitando la data infrasettimanale, ma anche l’attardarsi dell’orario dovuto alla partita e alla cerimonia di consegna della coppa. La macchina organizzativa è in moto, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere, a partire dai necessari permessi e dalla gestione della sicurezza. Proprio su questo fronte si inserisce una significativa coincidenza: sabato è infatti in calendario anche “La Notte Rosa della Musica”, evento promosso dal Comune di Pisa e dal Teatro Verdi nell’ambito del cartellone “Pisa fa il Giro”, pensato per accompagnare l’arrivo in città della tappa del Giro d’Italia, attesa il prossimo 20 maggio.

La Notte Rosa prevede l’allestimento di diversi palchi musicali nel centro storico e l’avvio ufficiale degli spettacoli alle 19.30, con un programma che si estenderà per tutta la serata. La concomitanza tra i due eventi solleva interrogativi anche sul piano dell’ordine pubblico, vista la prevedibile ampia partecipazione di tifosi nerazzurri. Questa mattina è in programma, infatti, un comitato per l’ordine pubblico che prenderà una decisione definitiva.

I festeggiamenti che vedranno protagonisti i giocatori della promozione sono dunque ancora in via di ultimazione, ma la giornata di sabato è indicata dai più come quella scelta dalla società. La promozione rappresenta infatti un evento storico per la città: dopo 34 anni, il club è riuscito a tornare in Serie A.

Domenica scorsa migliaia di tifosi avevano spontaneamente festeggiato sui Lungarni con caroselli, bandiere e cori, dopo la partita in trasferta a Bari. Poi, in serata, la festa per accogliere la squadra di ritorno dallo stadio San Nicola all’Arena Garibaldi, gremita con oltre 10mila persone, e conclusa con una non programmata invasione di campo. Per sabato, dunque, in caso di conferma saranno attesi migliaia di tifosi, per una festa che si preannuncia senza precedenti.