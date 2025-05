La grande festa del Pisa: biglietti finiti in un minuto, tutti in fila per la maglia

Pisa, 10 maggio 2025 – Sarà un’Arena da tutto esaurito – come da previsione – quella di questo pomeriggio, per la grande festa del Pisa in Serie A. I tagliandi messi a disposizione gratuitamente dal Pisa Sporting Club sono infatti andati esauriti in meno di 20 minuti in tutti i settori, compresa per l’occasione anche la Curva Sud.

Sarà una giornata storica per tutta la città. I nerazzurri celebreranno quest’oggi il ritorno nella massima serie dopo un’assenza di 34 anni con un doppio appuntamento che prenderà vita prima allo stadio Romeo Anconetani e, a seguire, sui Lungarni di Pisa. Come anticipato da La Nazione, la festa sarà l’occasione per la squadra guidata da Pippo Inzaghi di abbracciare idealmente i propri tifosi in un bagno di folla che avrà come cornice la bellezza unica dei Lungarni al calar del sole.

Tifosi in fila per la maglietta della serie A del Pisa, promozione del Pisa Sporting Club il 9 maggio 2025 (foto di Enrico Mattia Del Punta)

Il programma. Tutto inizierà dall’Arena, casa dei tifosi nerazzurri. Alle 16 è prevista l’apertura dei cancelli per la cerimonia di consegna della Coppa Nexus, che sarà consegnata ai nerazzurri dal presidente della Lega B Paolo Bedin e dalla managing director di BKT Europe, Lucia Salmaso. Prima però ci saranno una serie di eventi che partiranno già dalle 16.30 per poi entrare nel clou della festa un ora dopo alle 17.30. All’evento, ha fatto sapere la società, saranno presenti “ospiti illustri e speciali sorprese”. Secondo indiscrezioni, tra questi ci sarà anche la giornalista e conduttrice Giorgia Rossi. Solo dopo ci sarà la consegna della coppa.

Al termine della premiazione, la squadra lascerà lo stadio alle 20 circa per raggiungere il centro città a bordo del tradizionale pullman scoperto: che dovrebbero essere ben due, per permettere a tutti i giocatori e allo staff di ricevere l’ovazione dei tifosi lungo il percorso. Il rientro della squadra è previsto invece alle 22. Il club nerazzurro ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo che durante la cerimonia allo stadio venga mantenuto un comportamento corretto e, soprattutto, che venga evitata qualsiasi invasione del terreno di gioco. Così come era avvenuto nei festeggiamenti al rientro della squadra da Bari domenica scorsa.