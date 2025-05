Il mondo guarda il Pisa. Ricordo speciale del Cholo: "Che emozione Maradona"

Il campionato di Serie B non è ancora terminato, ma Pisa già riassapora, dopo 34 anni di assenza dalla massima serie calcistica, le luci dello spettacolo puntate addosso. La notizia della promozione del Pisa Sporting Club in Serie A ha infatti attraversato tutta Italia, tanto che da qualche giorno televisioni, piattaforme e media nazionali hanno iniziato a rispolverare l’album dei ricordi nerazzurri. Martedì scorso, su Prime Video Sport, è stata riproposta la docuserie sportiva dedicata al "Cholo" Diego Pablo Simeone, che giocò a Pisa proprio nell’ultima stagione disputata dai nerazzurri in Serie A. Inoltre, già dal 1° maggio, una troupe di operatori, telecamere e microfoni al seguito della squadra allenata da Filippo Inzaghi sta girando in città per realizzare, secondo indiscrezioni, un documentario dedicato alla recente promozione. Al momento, tuttavia, non è stato ancora reso noto il nome della piattaforma che trasmetterà il film dell’impresa sportiva.

Intanto, la visibilità e il prestigio portati da questo ritorno nella massima serie sono già evidenti. Tornando alla serie su Simeone, pubblicata nel 2022 e rilanciata proprio per celebrare il traguardo raggiunto dal Pisa, essa ripercorre i trent’anni di carriera calcistica e tecnica del fuoriclasse argentino. Una parte della produzione è dedicata proprio alla sua esperienza pisana, con particolare attenzione al debutto nell’estate del 1990 e all’incontro con Diego Armando Maradona all’Arena Garibaldi.

La docuserie Amazon utilizza immagini d’epoca, tra fotografie e video della città e dei tifosi nerazzurri. "Il calcio italiano era all’apice in quegli anni", ricorda Simeone in un video pubblicato sui social di Prime Video Sport Italia, intitolato "L’ultimo anno del Pisa in Serie A, tra Maradona e golazo del Cholo Simeone". In quel periodo i nerazzurri affrontarono avversari prestigiosi come il Milan di Sacchi, il Napoli di Maradona e la Juventus di Roberto Baggio.

"Feci un golazo al mio debutto in Serie A contro il Lecce – racconta Simeone nel video –. Arrivò una palla da destra, andò lunga e il difensore cercò di togliermela, dandomi così la possibilità di fargli un piccolo sombrero. Mi ritrovai la palla sul sinistro, la colpii al volo e segnai. Pensarono tutti che il gol fosse di Maradona, invece ero stato io, il Cholo".

Enrico Mattia Del Punta