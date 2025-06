Cena sul Ponte, tutto esaurito. Menù cinque stelle e piatti tipici . Ben 500 ospiti si ritrovano a tavola

Riflettori accesi sul Ponte di Mezzo per il grande ritorno, questa sera a partire dalle 19.30, dell’iconica kermesse che inaugura l’estate pisana. I Lungarni sono pronti a fare da cornice alla spettacolare Cena sul Ponte, giunta alla 13esima edizione, e che ancora una volta ha dimostrato il suo potere fortemente attrattivo segnando l’ennesimo successo con 500 ospiti a sedere e il tutto esaurito.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del quotidiano La Nazione, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. L’iniziativa pisana si inserisce all’interno del cartellone regionale di Arcobaleno d’Estate, il contenitore di eventi che fino a martedì 24 giugno animeranno la Toscana per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica, promosso dalla Regione in collaborazione con La Nazione e con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana.

Un parterre di grandi ospiti d’eccezione e una cena dai gusti tipici della tradizione: saranno questi i protagonisti della 13esima edizione. I piatti saranno declinati in un delizioso menù di terra così composto: antipasto – Girello di mucco pisano su sfogliatine alle mandorle, maionese all’acciuga, frutto di cappero e tuorlo d’uovo marinato; primo – semisfera di riso con crema di zucchine, cuore morbido di caciottina del Parco su specchio di pomodoro pisanello; secondo – Filetto di maialino aromatizzato in crosta di erbette e prosciutto croccante con il suo fondo e ciliegina di Lari; dolce – bomboloncino del Ponte di Mezzo con crema alla vaniglia e gel di fragole. Queste le prelibatezze preparate dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo e dell’Associazione Cuochi Pisani. Durante la cena sarà possibile degustare i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. Gran finale con l’Amaro SestoSenso di Calci.

"Anche per questa edizione i biglietti a disposizione sono andati esauriti in pochissimi giorni - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi -. Un’edizione da record che permetterà a 500 persone di vivere l’inizio dell’estate in uno scenario magico e unico al mondo".

"A rendere straordinaria questa serata - conclude - sarà soprattutto l’incredibile impegno dei nostri chef e ristoratori. Il nostro più grande grazie va a tutti coloro che rendono possibile questo evento, oltre a tutte le istituzioni e ai tanti sponsor che hanno creduto in noi. Con questa iniziativa, che si unisce alle tante altre che organizziamo, Confcommercio si conferma protagonista e motore dell’economia pisana".