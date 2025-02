4 Ristoranti, Alessandro Borghese sceglie Pisa: al via le riprese in centro storico. La mappa

Pisa, 16 febbraio 2025 – È stato avvistato l’inconfondibile minivan giallo aggirarsi per le strade del centro storico ed è scattata subito la ‘4 Ristoranti’ mania. La sfida culinaria, dopo la puntata a Carrara, torna a fare tappa in Toscana e approda finalmente a Pisa. La troupe del celebre programma Sky, condotto dallo chef Alessandro Borghese, sarà in città già da oggi per registrare il cooking show che – tutto fa pensare – si terrà in quattro osterie del centro storico. Top secret i nomi dei ristoratori protagonisti visto che si tratta di uno dei format più seguiti e con regole severe, anche se tra le vie della città i nomi si rincorrono già da qualche giorno. A dare un ulteriore indizio è stata l’ordinanza comunale sulle modifiche al traffico in occasione delle riprese televisive restringe già il quadro: le strade interessate saranno infatti via San Francesco, vicolo del Poschi, piazza Dante, via Cavalca, piazza Sant’Omobono e via Santa Maria. In questi anni, il format di successo ‘4 Ristoranti’ ha girato puntate in Toscana in più occasioni. Da Livorno a Arezzo, i protagonisti sono stati molti.

In ciascuna puntata i ristoratori, guidati da chef Borghese, che non rinuncia ad una scrupolosa ispezione in cucina, si sfidano a colpi di gusto e originalità. Alla fine di ogni pasto i commensali, ovvero i titolari di quattro risatoratori del centro, sono chiamati ad assegnare un voto da 0 a 10 a location, menù, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Si tratta di un piatto tipico, una specialità locale della città dove viene girata la puntata. Grande attesa, infatti, per capire quale delle tipiche specialità pisane saliranno alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali. Il giudizio di chef Borghese viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Adesso è il turno della città della Torre e la curiosità è irrefrenabile: alcuni rumors parlano di una selezione molto partecipata dai ristoratori pisani che si sono messi in gioco sperando di essere selezionati.

“E’ una grande occasione per la nostra città ospitare una trasmissione come quella di chef Borghese che ha avuto particolare successo – commenta l’assessore al Commercio e al Turismo Paolo Pesciatini –. Sarà un’opportunità importante per mettere in luce le particolarità e peculiarità enogastronomiche del nostro territorio e una qualità ristorativa – sottolinea – che va al di là della stretta selezione eseguita dal programma. Inoltre, sotto il profilo della promozione turistica sarà un ulteriore fattore attrattivo”. Di seguito le modifiche alla viabilità ordinate dal Comune in occasione delle riprese televisive: via San Francesco dal civico 70 a intersezione via Santa Cecilia: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta oggi dalle 8 alle 2. Vicolo del Poschi: soppressione dell’area pedonale per consentire transito e sosta ai veicoli della produzione televisiva oggi dalle 8 alle 21.

Piazza Dante lato via L’Arancio e tratto dal civico 1 a via La Pergola: soppressione dell’area pedonale per consentire transito e sosta dei veicoli al servizio della produzione televisiva domani dalle 8 alle 21. Via Cavalca dal civico 39 all’intersezione con vicolo Del Tidi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta martedì dalle 8 alle 21. Piazza Sant’Omobono dal civico 28 al 32: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta martedì dalle 8 alle 21. Infine, via Santa Maria fronte Hotel Duomo: soppressione dell’area pedonale e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta mercoledì dalle 8 alle 21.