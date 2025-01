Quattro ristoranti a Carrara, sale l’attesa per la puntata. I fedelissimi possono già vederla

Carrara, 3 gennaio 2025 – Non si dovrà aspettare il 5 gennaio per vedere la puntata di ‘4 Ristoranti’, quella che Alessandro Borghese ha girato in città nella primavera del 2024. Gli abbonati più fedeli di Sky la possono già vedere da ieri. Il terzo episodio della terza serie (12 puntate in totale) è già disponibile su Sky Uno, ad eccezione di Sky Go che non la trasmetterà, e soltanto per gli abbonati di lungo corso alla piattaforma privata. Per tutti gli altri la trasmissione sarà su Sky il 5 gennaio.

Secondo alcune indiscrezione già emerse al tempo della registrazione, ai ristoratori qualche defaillance era scappata e ora tutti attendono di vedere di cosa si tratta e in che locale è accaduta. “Alessandro è alla ricerca del miglior ristorante tipico di Carrara – si legge nella promo dedicata ai ristoranti della città del marmo –. Chi tra Ernesto, Francesca, Lorena e Silvia si aggiudicherà questa sfida?”.

Nella finestra che pubblicizza la puntata si vede Alessandro Borghese che saluta con alle spalle il Duomo e la fontana del Gigante. Come noto i ristoranti in gara erano il Fienile di Ernesto De santi di via Pelucara a Fossone, la locanda Patrizia di Francesca Croci in piazza Delle Erbe, la trattoria Ometto di Lorena Farsetti a Bedizzano, il ristorante Capannina Ciccio di Silvia Ferrari a Marina di Carrara. Ancora più noto è che a vincere la puntata apuana è stata la locanda Patrizia, e che per girare questa fase in città la produzione aveva organizzato anche uno spettacolo pirotecnico. A lei è andato l’assegno da 5mila euro da spendere per migliorare il servizio nel ristorante e un’auto elettrica, per gli altri tre il bollino speciale della trasmissione da esibire nei loro locali.

Quando Borghese era a Carrara per registrare il programma aveva ricevuto un’accoglienza straordinariamente entusiasta da parte di fans di tutte le età, con folle di persone accalcate fuori dai quattro locali pur di strappare allo chef un selfie o un autografo. Un tifo da stadio accompagnò riprese e collegamenti. L’apoteosi era stata raggiunta per la finale alla locanda Patrizia in piazzetta delle Erbe, con centinaia di persone a seguire dal vivo i festeggiamenti con spettacolo pirotecnico e festa all’aperto.