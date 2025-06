’Cena in tour’ fa tappa a Marina. Un viaggio nel gusto in sette locali

Dopo l’ottima riuscita a Massa di ’Cena in tour-un viaggio di gusto’, venerdì si replica, stavolta a Marina di Massa. L’iniziativa è organizzata da Fipe Confcommercio Massa Carrara, con il suo presidente Francesco Tonarelli e il presidente provinciale Confcommercio Bruno Ciuffi, nell’ambito del progetto Vetrina Toscana di Regione e Unioncamere, e con il contributo di Fonteviva. Si tratta di un percorso a tappe, intervallato dalle prelibatezze di sette esercenti che offriranno a prezzo speciale e ridotto le loro migliori creazioni tipiche. Si potranno degustare, a prezzo agevolato, i piatti forti di 7 diversi locali. Sette degustazioni, una per locale, consegnate per asporto e consumate poi in modalità take away, prima di passare alla tappa successiva. Si va dall’aperitivo al gelato passando da antipasto, primo, secondo, pizza e cocktail. I locali di Marina che hanno aderito sono: Bar Giampiero per l’aperitivo; Bruschetteria Bruschini per l’antipasto, Antica Tordelleria Giusti per il primo; Trattoria Baria Delia per il secondo; L’Angolo della Pizza per la streetpizza; Gelateria ’Troppo buono’ per il gelato e Royal Caffè per il cocktail. I prezzi singoli oscilleranno di tappa in tappa da un minimo di 2,5 a un massimo di 8 euro. Si potrà scegliere di fermarsi in una o più di queste 7 realtà: ciascun partecipante riceverà una speciale ’card’ che accoglierà i timbri delle varie stazioni e per chi li avrà collezionati tutti e 7, consegnandola in sede Confcommercio entra il 30 giugno, ci sarà la possibilità di partecipare a un’estrazione con premio finale.

L’obiettivo è anche quello di promuovere la conoscenza dei prodotti del territorio e le ricette ad esso legate. L’auspicio dei promotori è di poter fare in un prossimo futuro un tour ancora più ampio e con altre realtà. A Massa, dove l’iniziativa ha avuto un buon successo di partecipanti ed è stata apprezzata sia dai cittadini che dagli esercenti, avevano aderito i locali Snow Bar; Il Fatty; Osteria del Borgo, Osteria i Tre Compari; Pizzeria Pepe Rosa; Gelateria Chocolat e La Bodeguita.