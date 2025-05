‘Unusual tours’ per i turisti. Pacchetti esperienziali per lanciare il territorio

I luoghi di Dante, ma anche le antiche dimore e l’enogastronomia. I turisti che arrivano in Lunigiana trovano un territorio ricco di tradizione e cultura, tutto da scoprire. Lo scopriranno sul serio le persone che parteciperanno alla 62esima edizione della Ttg travel experience, che si terrà a ottobre a Rimini, dove Cna Toscana sarà presente con uno stand nel quale i vari tour operator associati presenteranno il catalogo ‘Unusual tours in Tuscany’, pacchetti esperienziali ed emozionali frutto dell’offerta delle aziende associate della filiera turistica.

All’interno del catalogo ci sarà l’offerta della Lunigiana e della Costa Apuana, curata e presentata dal Tour Operator Sigeric. Ieri pomeriggio ad Aulla la presentazione del Post Tour Ttg 2025 Lunigiana e Costa Apuana, nato grazie alla sinergia tra Cna Turismo e Commercio della Toscana e di Massa Carrara, Associazione dimore storiche italiane, Camera di commercio, Sigeric. La Ttg travel experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Si svolgerà a ottobre a Rimini: in seguito sei buyers internazionali selezionati verranno nel nostro territorio per tre giorni, per scoprirne ogni angolo e poi portarlo nel proprio Paese di origine. Sigeric li condurrà nel post tour chiamato ‘In viaggio fra le dimore, i sapori, la storia della Lunigiana storica e della riviera Apuana’. Il gruppo ha inoltre presentato cinque pacchetti turistici che saranno modulabili in base alla richiesta.

"La Ttg - ha detto Pierangelo Caponi, presidente di Sigeric - è la principale fiera italiana sul turismo dove si incontrano domanda e offerta, con tour operator interessati ad acquistare. I sei buyers internazionali vivranno tre giorni qui e conosceranno il territorio da Pontremoli a Montignoso. Il post tour conta la presenza di artigiani, produttori agricoli, poli museali, centri storici, una rete costruita assieme negli anni che permette di crescere nei servizi e nella promozione del territorio". Francesco Bola ha poi illustrato i tre pacchetti, una sintesi di Lunigiana, punto di partenza da ampliare a richiesta. Saranno ‘In viaggio fra le tradizioni, i sapori e la storia dell’alta Lunigiana’, ‘Un affascinante viaggio di due giorni tra le antiche dimore nella terra dei cento castelli’, ‘Un viaggio nelle terre di Dante e dei Malaspina’, ‘Un viaggio alla scoperta della Lunigiana da Pontremoli a Fivizzano’ e infine ‘Viaggio tra antiche dimore e tradizioni legate alla gastronomia locale’. "Si tratta di itinerari turistici interessanti - ha chiuso Elisabetta Norfini, presidente Cna turismo e Commercio Toscana - che verranno presentati a Rimini e poi vissuti dai buyers, affinché li vendano nei loro Paesi. Sono frutto dell’offerta delle aziende associate della filiera turistica, un viaggio tra strutture ricettive, aziende vitivinicole, cantine, agriturismi, ristorazione, artigianato artistico e tradizionale, agroalimentare, musei privati".