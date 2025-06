Scuola Casone: "Basta silenzi, ora le risposte"

I genitori e gli studenti di Casone chiedono un incontro pubblico: "Ora basta silenzi, vogliamo risposte". Cresce la tensione nel quartiere Casone tra genitori, studenti e istituzioni scolastiche. In una richiesta ufficiale presentata all’amministrazione comunale e agli addetti ai lavori, le famiglie chiedono un incontro pubblico e trasparente con il sindaco, il dirigente scolastico e l’assessore all’istruzione alla presenza del comitato degli iscritti e il gruppo Mamme per la scuola Casone.

"La richiesta nasce da una crescente insoddisfazione per la gestione delle iscrizioni scolastiche e per le politiche educative adottate nel territorio – spiegano dal gruppo Mamme per la scuola di Casone – Gli incontri finora avvenuti non hanno garantito un confronto equilibrato e aperto. Da qui la necessità di un momento pubblico in cui tutte le parti siano presenti e si possa finalmente discutere senza filtri. Le famiglie del Casone chiedono chiarimenti sulla gestione delle iscrizioni, che secondo loro avrebbe favorito sistematicamente un altro istituto; chiarimenti sulla chiusura anticipata di alcune scuole del quartiere, fatto che avrebbe compromesso la continuità educativa dei bambini. Ancora sulla mancanza di trasparenza e correttezza nella conduzione della vita scolastica. Nel documento si sottolinea inoltre che il quartiere ha sempre garantito un forte sostegno elettorale alle forze politiche locali e che ora "è tempo che gli amministratori pubblici si assumano pienamente le proprie responsabilità mostrando impegno reale e concreto nella risoluzione dei problemi". I genitori e gli studenti chiedono risposte chiare e misure immediate per affrontare le difficoltà in atto dichiarando apertamente che non saranno più accettati rinvii giustificazioni o atteggiamenti evasivi.