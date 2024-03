Che la sfida in cucina abbia inizio!. Lo chef Borghese e le telecamere nei quattro ristoranti per la gara

Cappottino blu, pantaloni senape, mocassini colorati e un sorriso smagliante. Così ieri mattina lo chef Alessandro Borghese si è presentato in piazza Menconi per girare la prima parte del programma ‘Quattro ristoranti’ in salsa apuana. Protagonisti della puntata, che andrà in onda a Natale su Tv8, saranno ‘Ometto’ a Bedizzano, ’Il Fienile’ di via Pelucara a Fossone, la ‘Locanda Patrizia’ di piazza delle Erbe e ‘Ciccio Marina’. Piatto special dovrebbero essere i muscoli ripieni, anche se fuori stagione, ma il fatto che Borghese ieri mattina chiedesse ai pensionati nella pineta antistante piazza Menconi se i muscoli ripieni sono buoni porta in quella direzione.

L’arrivo di Borghese non è passato inosservato, non solo perché è il primo a salutare chiunque incontri, ma perché oltre all’inconfondibile auto con la scritta ‘Quattro Ristoranti’ in piazza Menconi erano in una quarantina ad aspettarlo con le attrezzature per le riprese. Un affollamento impossibile da ignorare. Tanti i fans dello chef che sono riusciti a scattarsi un selfie con lui a Marina di Carrara, e tanti i curiosi che si sono fermati a guardare la registrazione sulla pavimentazione di marmo della piazza. C’era anche l’assessore al turismo e commercio Lara Benfatto, che guida la troupe alla scoperta dei ristoranti protagonisti e del territorio.

E Alessandro Borghese ha fermato i passanti a sorpresa per girare alcune dirette social dicendo che si trovava in città per una delle puntate della nuova stagione del programma, che nelle scorse settimane ha coinvolto anche quattro ristoranti di Lucca. "È proprio come si vede in tv" diceva la gente mentre passava Borghese, "ciao Ale" il saluto delle ragazzine quando è sceso dall’auto. Brillante, sempre sorridente, battuta pronta e disponibile con tutti, ma proprio tutti.

Nell’attesa tra una ripresa e l’altra chef Borghese si è concesso un toast e un caffè, con al seguito curiosi e fans, e senza mai perdere l’inconfondibile savoir faire. Dopo Marina di Carrara la carovana del format televisivo è partita alla volta del ‘Fienile’ di Fossone per entrare nel vivo della gara. E anche stavolta si sono presentati numerosi curiosi, che hanno seguito le auto del programma da Marina di Carrara. Borghese oggi invece sarà alla ‘Locanda Patrizia’ di piazza delle Erbe, dove a pochi passi dal ristorante in gara c’è il murales della partigiana Francesca Rolla. Per domani è prevista la puntata tra i fornelli di Ometto a Bedizzano, con conseguente girato tra le cave di marmo, mentre dopodomani sarà la volta di Ciccio Marina.

In città e sui social non si parla d’altro che del programma prodotto dalla Banijay Italia. Ancora troppo presto per sapere chi vincerà la puntata, ma ieri mattina i concorrenti apuani durante le riprese si sono dimostrati grintosi. E c’è già chi scommette che a vincere sarà il ristorante di piazza delle Erbe, questo finora il nome più applaudito dalla cittadinanza. L’abito delle grandi occasioni, il trucco e parrucco professionale, la regia a dare indicazioni, e i 4 ristoratori apuani che, vada come vada, stanno vivendo un’esperienza speciale e dovranno giocare con grande astuzia, oltre che professionalità, per vincere senza attirarsi le antipatie dei telespettatori carraresi, quelli che anche in caso di vittoria potrebbero diventare i primi a cambiare le loro scelte.