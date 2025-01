4 Ristoranti di Alessandro Borghese fa tappa a Carrara. Ecco i locali in gara

Carrara, 3 gennaio 2025 – Uno degli show più amati della tv, 4 Ristoranti, fa di nuovo tappa in Toscana. E’ infatti Carrara la terza tappa del programma di Alessandro Borghese, attesa per domenica 5 gennaio alle 21,15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Lo chef Borghese prosegue i festeggiamenti per il decimo anno delle sue iconiche sfide tra ristoratori indagando le tradizioni gastronomiche di un territorio al confine tra la Toscana e la Liguria, abbracciato dalle Alpi Apuane ma con lo sguardo rivolto verso il mare; quattro anni fa era già stato in Lunigiana.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia l’incontro tra il mare e la terra si riflette in una tradizione gastronomica unica, che comprende sia ricette povere che eccellenze del territorio: muscoli ripieni, taglierini nei fagioli, baccalà marinato, torta di riso, il celebre lardo di Colonnata. E i ristoranti si dividono tra la cucina di mare e quella di terra, tra lo scrupoloso rispetto delle osterie popolari frequentate dai cavatori e la spinta a interpretare la tradizione con un guizzo di modernità.

La missione di chef Alessandro Borghese si preannuncia dunque tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante tipico di Carrara. Nella terza puntata della decima stagione i ristoranti in gara sono Osteria Al Fienile a Fossone, di Ernesto, ex dirigente aziendale che ha scoperto la passione culinaria pochi anni fa e oggi nel suo grazioso locale propone una cucina variegata che mescola piatti tipici e stravaganti; Locanda Patrizia di Francesca, punto di riferimento in città anche grazie alla sua collocazione in piazza delle Erbe. Il ristorante, curato ed elegante, è un’ex drogheria di cui ancora oggi conserva il bancone principale. Francesca, proprietaria e responsabile di sala, è coraggiosa e si è avventurata nel mondo della ristorazione solamente due anni fa. Propone una cucina tipica e semplice ma elegante e genuina, che rispecchia lo stile della location; Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena, nata nei primi anni ‘70 nella frazione di Bedizzano, è da tempo un punto di riferimento dei cavatori: non è caso, situata nel Parco Naturale delle Alpi Apuane poco sopra Carrara, vanta una spettacolare vista sulle cave di marmo. Lorena, titolare e cuoca, è una persona vivace, ironica e instancabile, con una grande passione per il ballo. Il locale propone un menù dedicato alla tradizione carrarina, in un ambiente dove il marmo la fa da padrone, dai pavimenti ai tavoli; infine Ristorante Capannina Ciccio di Silvia, nel cuore di Marina di Carrara, si sviluppa su tre piani ed è spazioso, ampia e luminoso. Dalla terrazza superiore si possono ammirare sia le suggestive cave di marmo che il porto. Silvia, titolare e responsabile di sala, è una donna solare, empatica e accogliente, ma sul lavoro è anche molto esigente.

Le regole del gioco restano immutate: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa ispeziona attentamente la cucina per controllare che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La temibile valutazione continua poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

Il viaggio gastronomico di Alessandro Borghese 4 Ristoranti proseguirà, la prossima settimana, con le nuove tappe, dal Canavese (Piemonte) a Senigallia, quindi Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo special guest Lillo.