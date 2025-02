4 Ristoranti a Pisa, la sfida dei locali in gara: ecco il piatto speciale che deciderà la puntata

Pisa, 18 febbraio 2025 – La sfida di ‘4 Ristoranti’ entra nel vivo. Dall’Osteria ‘La Grotta’ in via San Francesco, la troupe televisiva si è spostata all’Osteria Rossini in piazza Dante. Un’atmosfera frizzante ha accolto Alessandro Borghese: moltissimi i fan appostati già dalla colazione per non mancare l’appuntamento con uno degli chef più amati della Tv. Lui si è presentato intorno all’ora di pranzo ‘pedinato’ da una moltitudine di flash. “Grande Alessandro, sei il numero uno”, si è sentito gridare in piazza. Visibilmente rilassati e divertiti i ristoratori in gara – i titolari dell’Osteria La Grotta, della Trattoria Il Campano e dell’Osteria In Domo – che hanno atteso l’arrivo di Borghese all’ingresso dell’osteria Rossini all’angolo con via dell’Arancio.

Pisa, Alessandro Borghese sotto la Torre

Le telecamere del programma di Sky, poi, si sono spostate all’interno del locale per l’ispezione di rito in cucina. Tra una pausa e l’altra, Alessandro si è concesso completamente al fiume di supporter dello show culinario tra selfie, autografi e dediche personalizzate. Tra le fan anche una suora. “Con una dipendente del Principale non si discute” le ha risposto Borghese, concedendole una bella foto ricordo. Poi tutti a tavola per la sfida culinaria a colpi di gusto e originalità. Alla fine di ogni pasto i commensali sono chiamati ad assegnare un voto da 0 a 10 a quattro categorie: location, menù, servizio e conto. Oltre alla quinta categoria ‘Special’, differente in ciascuna puntata. Stando ad alcuni rumors la scelta sembrerebbe essere ricaduta sulla trippa alla pisana. Un piatto della cucina povera e ricetta anti-spreco per antonomasia.

Gli ingredienti? Pancetta di maiale, verdure e polpa di pomodoro. Ma c’è tanta curiosità sulle quattro proposte portate all’assaggio dai quattro ristoratori. Ormai tutto fa pensare che il tema della puntata pisana sia la tradizione verace accompagnata, se possibilmente, da un pizzico di modernità. Il giudizio di Borghese, come vuole il format televisivo, verrà svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti potranno confermare o ribaltare l’intera classifica. Oggi le riprese proseguiranno alla Trattoria Il Campano in via Domenico Cavalca. Domani invece il round finale all’Osteria In Domo in via Santa Maria.

Borghese è rimasto subito incantato dalla città: “Pisa è cultura, è storia, è sapore! – ha scritto su Facebook –. Tra vicoli fermi nel tempo, piazze affascinanti e piatti della memoria, ogni angolo ti svela una nuova sorpresa. Un dedalo in cui perdersi nella bellezza, quasi a sentire quelle ‘voci misteriose’ che raccontano di cavalieri e spiriti sotto il cielo pisano. Le sue tradizioni di cucina sono un mix perfetto di passato e presente: la torta co’ bischeri, il cacciucco pisano, il cinghiale, la trippa… un’esplosione di sapori in un viaggio tra Medioevo e Rinascimento! E se pensi che la Torre sia l’unico miracolo, preparati a scoprire un mondo gastronomico che non ti aspetti”.