Nuova vita per la piazza . E arriva Bagni di Vino

La storica piazza del "Parterre" di San Giuliano Terme è tornata a nuova vita. È stata inaugurata infatti venerdì sera la piazza che, per l’occasione, ha ospitato la terza edizione dei "Bagni di Vino 2025", l’evento enogastronomico di due giorni terminato ieri sera con l’ultimo appuntamento.

Il progetto di rigenerazione urbana ha previsto un piano complessivo di riqualificazione, finanziato in gran parte dalla Commissione europea grazie ai fondi del Pnrr. Il primo lotto era stato completato nel 2023, mentre venerdì è stata presentata alla cittadinanza la piazza completamente ultimata, grazie al secondo lotto di lavori da 610 mila euro, sempre finanziati con fondi del Pnrr.

Il primo lotto, invece, era costato 370 mila euro. "L’investimento complessivo sfiora il milione di euro – ha spiegato il sindaco di San Giuliano, Matteo Cecchelli – grazie anche al contributo della Fondazione Pisa di 250 mila euro e ai 120 mila euro messi a disposizione dal bilancio comunale".

La piazza è stata acquisita interamente al patrimonio comunale: metà dell’area, infatti, apparteneva alla Regione ed è stata acquistata per 132 mila euro.

"Un progetto, quello della riqualificazione della piazza – ha spiegato Cecchelli – che diventa sociale grazie al fatto che la piazza viene vissuta giornalmente o in occasione di iniziative. Un lavoro che abbiamo avviato nella scorsa consiliatura e che ha consegnato alla collettività uno spazio bello".

All’inaugurazione erano presenti anche l’assessora del Comune di Cascina, Giulia Guainai, il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, rappresentanti delle associazione di categoria e il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha preso la parola: "I soldi del Pnrr sono arrivati – ha detto Mazzeo – e questo Comune, meglio di tanti altri, è riuscito a spenderli, per un luogo simbolico per la sua comunità, che diventa anche un luogo del futuro: aperto, condiviso, vivo".

I lavori, tuttavia, non finiscono qui. Come annunciato dal primo cittadino, è previsto un ulteriore lotto che riguarderà l’installazione di una struttura ad uso bar con servizi igienici, dove un tempo sorgeva la storica "Baracchina". La speranza – ha detto Cecchelli – "è di poterla inaugurare già il prossimo anno".

Durante la manifestazione "Bagni di Vino", in concomitanza con la presentazione del nuovo Parterre, anche l’assessora alla cultura Angela Pisano ha dato il via alla serie di eventi dell’estate sangiulianese: "Ci saranno dieci serate di cinema all’aperto con accesso gratuito – ha detto Pisano – e poi le celebrazioni per il patrono San Bartolomeo il 24 agosto, con ‘Bagni di Luce’ e il Monte Pisano Art Festival". L’assessora Pisano ha inoltre annunciato una sorpresa in programma prima del settembre sangiulianese: si tratterebbe di un concerto al Parco della Pace di Pontasserchio, anche se al momento non è ancora nota l’identità dell’artista.

