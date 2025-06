Le piazze di Casciana. Taglio del nastro con festa

C’erano una volta due piazze. Una dominava la collina, l’altra sbirciava l’acqua termale. Oggi rinascono entrambe: lucidate, lastricate e pronte per il loro secondo debutto. Sabato pomeriggio Casciana Terme si lancia in una doppietta di inaugurazioni con tanto di pietra d’Istria, brindisi e “Rito dell’acqua”. Alle 16:30, a Collemontanino, si inaugura piazza XXIV Luglio; quindi, alle 18:30, a Pietraia si celebra la nuova veste di Corte Aquisana.

Ora, non si tratta solo di piazze tirate a lucido. Qui si parla anche di sottoservizi rinnovati: fognature nuove, acquedotto e gas. E poi la pavimentazione, scelta con attenzione: pietra d’Istria e travertino rosso persiano a Corte Aquisana, una combinazione che strizza l’occhio alla "vecchia" piazza Garibaldi, pre-2006. A Collemontanino, invece, si va sul classico: travertino romano chiaro e una pietra arenaria grigia. Un investimento da 400 mila euro per Corte Aquisana e 350 mila per Collemontanino, grazie al finanziamento della Regione Toscana, mentre il Comune ha messo altri 190 mila euro necessari per completare l’opera. "Abbiamo ereditato il progetto dalla precedente amministrazione e ora ci impegniamo a svilupparlo con nuovi lotti", spiega con orgoglio il sindaco Paolo Mori.

E visto che questi interventi meritano una festa, ecco che scende in campo anche l’associazione “Il Risveglio del Borgo”, che per l’occasione mette in scena il “Rito dell’acqua”. Non un semplice brindisi, ma una cerimonia che richiama le viscere stesse di Casciana, terra di sorgenti e di misteri sotterranei. "Ha un valore particolare l’intervento in Corte Aquisana – sottolinea l’amministrazione – perché arriva a conclusione delle ricorrenze per il millennio del borgo (1024–2024), che con la sua torre caratterizza Casciana". A seguire, torta, musica e calici levati. Anche Collemontanino non resta a guardare: l’associazione 10 Agosto promette un momento conviviale.

All’evento sono stati invitati il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore regionale all’urbanistica e alla pianificazione del territorio Stefano Baccelli, i funzionari della Soprintendenza, l’architetto Massimo Ceccatelli e l’archeologa Marcella Giorgio, i responsabili delle ditte esecutrici dei lavori e i progettisti, tra cui alcuni tecnici comunali.