Il Festival “Le Notti del Vino“ in Umbria

Sarà un’estate da vivere all’insegna dell’intrattenimento e della cultura con l’accompagnamento di vini di qualità. Merito di un nuovo format pronto al debutto, “Le Notti del Vino“ in Umbria, ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino – che coinvolge 500 comuni di cui 13 umbri – e presentato ieri a Palazzo Donini.

Il direttore nazionale dell’Associazione Paolo Corbini e il coordinatore regionale Avelio Burini insieme al consigliere nazionale Claudio Ranchicchio, a numerosi assessori e rappresentanti di Proloco e all’assessora al turismo della Regione Simona Meloni, hanno così raccontato il festival in scena nel Cuore Verde tra due date simboliche, il 21 giugno, Solstizio d’estate e il 22 settembre, Equinozio d’Autunno, con anteprima speciale venerdì 20 giugno a Torgiano, al Parco delle Sculture di Brufa.

"E’ un festival delle città del vino che attraversa l’estate – ha sottolineato Corbini – con un salto di qualità rispetto alle tradizionali feste e sagre. Oltre alle classiche degustazioni, verranno affrontati i temi legati alla cultura del vino, attraverso convegni, tavole rotonde, incontri, attività culturali perché si possa recuperare un rapporto diretto con il consumatore, all’insegna della moderazione e consapevolezza nel bere".

Il programma, allora. “Le Notti del Vino“ si apre con l’anteprima in scena al Parco delle Sculture di Brufa, regno dell’arte contemporanea. "Il 20 giugno – ha detto Elena Falaschi, assessore di Torgiano, comune capofila – avremo alle 18 una tavola rotonda con i produttori, alle 19 degustazioni e visite guidate al Parco per chiudere con un concerto in teatro. I ticket sono già in prevendita sui canali social di Torgiano".

Si prosegue poi con il ciclo di eventi previsti negli altri comuni che hanno aderito al format: venerdì 11 luglio si va a Todi con arte, cultura, vino del territorio ed eventi speciali alla Terrazza (Inferiore e Superiore) del Nido dell’Aquila; venerdì 18 luglio tappa a Marsciano con una serata al Castello delle Forme. Domenica 3 agosto sarà la volta di Castel Ritaldi con una grande cena e degustazioni guidate all’interno del Palio del Fantasma, la rievocazione storica del borgo. Lunedì 4 agosto “Le Notte del Vino“ approda a Montefalco, poi in rapida successione, giovedì 7 a Umbertide, sabato 9 a Giano dell’Umbria e domenica 10 a Bevagna. Il 18 agosto il festival arriva a Spoleto dove si sta lavorando per una Notte del Vino al Ponte delle Torri, dopo la riapertura lo scorso dicembre per finire il 24 agosto a Orvieto.

Per l’assessora Simona Meloni "l’iniziativa esalta il connubio tra turismo e agricoltura, capace di unire cultura, identità, eccellenze enogastronomiche e territorio. Su questo vogliamo lavorare anche nei prossimi anni".

Sofia Coletti