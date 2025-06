“Estate in città“, oltre 100 eventi. Emozioni da giugno a ottobre

Da giugno a ottobre con numerosi eventi, divertimento, opportunità di stare insieme nel centro storico e nelle frazioni di Città di Castello per tutta l’estate. Con i suoi 110 appuntamenti, 20 in più dell’anno scorso, da stasera fino al 12 ottobre “Estate in città“ offrirà ai tifernati e ai turisti un’iniziativa al giorno di media, per quattro mesi.

Una carrellata lunghissima di serate tra musica, spettacoli, intrattenimento, proposte culturali e sportive, per incontrarsi e ritrovarsi nella programmazione messa a punto dal Comune insieme alle associazioni e al consorzio Pro Centro. Anche quest’anno gli appuntamenti storici di “Estate in città“ sono tutti confermati: dalla “Notte dello Sport“ del 12 giugno a “Deejay Shopping“ che partirà giovedì prossimo, 19 giugno, poi la “Notte Fucsia“ di sabato 5 luglio e la “Parata Walt Disney“ del 10 luglio, fino alla Tombola di San Bartolomeo (domenica 24 agosto).

Tra le novità dell’anno ci sarà un appuntamento su misura per i bambini: “Cine Park“, tre serate completamente gratuite per i piccoli con i film più amati che si terranno al parco di Cerbara (martedì 17 giugno) e in piazza Fanti (mercoledì 25 giugno e martedì 1 luglio). Ad aprire il cartellone stasera la Filarmonica Puccini in concerto in piazza del Marchese Paolo, ma la musica sarà protagonista anche nelle altre piazze del centro storico, in particolare piazza Gabriotti, e in Pinacoteca comunale, dove sabato 21 giugno (18.30) si terrà la “Festa Europea della Musica“ con “Amarcord Fellini & Friends“ a cura di Circolo Angelini e da venerdì 27 a domenica 29 giugno si festeggerà il 113mo compleanno del museo, con eventi, visite guidate e l’esibizione della Tiferno Blues Project.

Il chiostro di Santa Cecilia sarà una delle arene più vissute con un cartellone di 6 spettacoli di teatro (17-23-27-30 giugno e 2-3 luglio) e i film di “Cdcinema“ (dal 13 al 30 luglio). Confermate le aperture della Rotonda Medievale e le letture nei parchi (con una serata speciale il 24 giugno a Villa Pasqui). La cooperativa La Rondine proporrà due eventi (24 giugno e 26 agosto alle 21), con visite del centro storico con alcuni giovani con disabilità come guide.

Il programma è stato presentato ieri in Comune alla presenza degli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi, con il presidente del Consorzio Pro Centro Flavio Benni che ha espresso "soddisfazione per un’offerta di eventi importante, che renderà vitale e attraente il nostro centro storico, facendone un luogo di comunità per i tifernati e un punto di riferimento per i turisti".