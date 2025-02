Ciak, si gira in centro: "C’è grande attenzione verso i nostri ristoranti e i prodotti locali tipici"

C’è fermento in città per l’arrivo della troupe di ‘4 Ristoranti’, il programma di Sky condotto da Alessandro Borghese. Dopo aver fatto tappa in diverse città toscane, finalmente il minivan del celebre chef si ferma sotto la Torre pendente.

Daniela Petraglia (presidente Confristoranti Confcommercio Pisa e titolare del ristorante La Pergoletta) cosa significa per la ristorazione pisana? "La presenza di un programma così seguito e con ascolti così alti dimostra che c’è stata un’attenzione nei confronti della città di Pisa e del suo territorio. C’è stata altresì un’attenzione particolare verso la tipicità dei nostri ristoranti, questo significa che chef Borghese, attratto da quelle che sono le autenticità locali, ha dato una buona valutazione alla ristorazione pisana. Dall’altro lato, c’è stata un’ottima risposta da parte dei ristoratori con una pioggia di candidature. Segno che c’è voglia di mettersi in gioco".

Quali potrebbero essere le ricadute sulla città? "I ristoranti in gara, grazie al celebre programma culinario, diventeranno delle vere e proprie attrazioni. Sono sicura che questa sfida televisiva avrà un ottimo risvolto sul turismo e su tutta la ristorazione locale. Inoltre, potrebbe essere un buon inizio per rendere più accattivante la tipicità toscana e un importante stimolo per fare sempre meglio".

Secondo lei quali specialità non potranno mancare al tavolo di Borghese? "Sicuramente non potrà mancare la Francesina che è un piatto di recupero della tradizione, un altro must della cucina povera è il Bordatino. Un altro piatto pisano per eccellenza è la tagliata che è stata inventata a Pisa dal celebre chef Sergio Lorenzi. Tra le altre specialità locali vanno annoverati il cinghiale e la nostra trippa alla pisana in umido. Ottimi anche gli accostamenti con le etichette di vino di produzione nostrana che sono eccellenti".

Niente spoiler, ma sembrerebbe che in questi giorni le riprese televisive si concentreranno nel centro storico di Pisa. Secondo lei perché questa scelta? "Accendere i riflettori sul centro storico è un’ottima occasione per valorizzare i luoghi oltre che i ristoranti. Sarà un modo per dare un po’ di rilievo alle splendide attrazioni che si snodano nel centro, ma che spesso restano all’ombra di piazza dei Miracoli. Una nota curiosa? Se veramente la scelta è ricaduta esclusivamente su locali dalla sponda di Tramontana vuol dire che ci difendiamo bene da questa parte dell’Arno".

Ilaria Vallerini