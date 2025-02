Quattro ristoranti, gran finale. Ultimo pranzo e poi il taccuino. Vince la trattoria “Il Campano”

Pisa, 20 febbraio 2025 – E’ la trattoria “Il Campano” ad aggiudicarsi la sfida di ‘4 Ristoranti’ a Pisa. Chef Alessandro Borghese, come da rito, è sceso dal suo minivan per incoronare il vincitore della puntata. La premiazione si è svolta ieri sera con una festa grande tra fiumi di champagne, una pioggia di coriandoli e abbracci. Lo chef ha consegnato il premio dal valore di 5mila euro al titolare Giampiero Mugnai con un ultimo consiglio: “Mamma - ha detto rivolgendosi alla madre di Mugnai - è tutto buono ma troppo leggero”. Poi ha lasciato la piazzetta dopo gli ultimi scatti rubati dai fan. I festeggiamenti hanno sancito la fine di quattro giorni di riprese in città. La puntata - con tutta probabilità - sarà trasmessa su Sky Uno nel corso dell’undicesima stagione del format in onda a partire da gennaio 2026.

La festa per il vincitore di 4 Ristoranti

La trattoria “Il Campano” ha battuto i ristoratori rivali: Osteria La Grotta in via San Francesco, Osteria Rossini in piazza Dante e Osteria In Domo in via Santa Maria. E’ stata la ciliegina sulla torta di una quattro giorni ricca di divertimento, convivialità e che è riuscita a regalarci anche qualche colpo di scena (il caso del ’cacciucco pisano’ che ha scatenato i social). Ieri la gara si è conclusa con l’ultimo pasto all’Osteria In Domo in via Santa Maria. Rush finale per i ristoratori che, a fine pasto, hanno sfoderato per l’ultima volta il famigerato taccuino per giudicare con un range di voti che va da 0 a 10 quattro categorie: location, menù, servizio e conto. Ed un’ultima categoria che cambia a seconda della puntata: il piatto ‘Special’. In questo caso si trattava della trippa alla pisana. Terminata la sfida ai fornelli, c’è stato un cambio di location per l’attesissimo confronto: l’ultimo step che separa i concorrenti dalla proclamazione del vincitore e dove si scoprono i voti ottenuti da ciascun partecipante. Bocche cucite invece sui voti dati da Borghese che rimangono top secret fino alla messa in onda della puntata.

Per l’occasione lo chef e i ristoratori pisani si sono riuniti alla Scuola Normale Superiore. Qua chef Borghese ha ricevuto la visita del sindaco Michele Conti. “Ho voluto salutare e ringraziare lo chef per la cordialità con cui si è intrattenuto con tanti pisani e per la promozione della cultura enogastronomica della città”, ha scritto in un post il primo cittadino. “Ero stato a Pisa a 12-13 anni, insieme a mia madre – ha raccontato lo chef a Conti –. Non ero mai stato invece alla Normale. Mi volevo iscrivere, ma non c’era posto...”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo mangiato bene, c’è stata una bella accoglienza, tanti giovani, questi sono i giovani che ci piacciono. Abbiamo fatto una bella promozione al territorio”.