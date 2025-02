Quattro Ristoranti, ultimo round. Oggi gran finale in via Santa Maria. E sarà subito eletto il vincitore

Non c’è due senza tre. Ieri altro giro di giostra per chef Borghese e la sua troupe. Riflettori accesi alla Trattoria ‘Il Campano’, terzo ristorante in gara nella puntata pisana di ‘4 Ristoranti’, format culinario di grande successo firmato Sky. Ancora un bagno di folla e, naturalmente, di flash a condire la terza giornata di riprese della sfida ai fornelli. Una sfida che ha fatto parlare moltissimo nelle ultime ore. Soprattutto dopo il post pubblicato su Facebook da Borghese in cui ha annoverato tra i piatti della cucina pisana anche il livornesissimo ‘cacciucco’. E’ bastato poco per far scoppiare una vera e propria guerra social tra le eterne rivali Pisa e Livorno.

Nel frattempo in terra pisana è proseguita la vera competizione. Borghese ha accompagnato gli altri tre ristoratori in gara – i titolari delle osterie del centro storico La Grotta, Rossini e In Domo – all’interno de ‘Il Campano’ per l’ispezione della location, mentre lo chef ha ispezionato la cucina. Quest’ultimo è un locale storico ricavato all’interno di una casa torre trecentesca appartenuta alla famiglia dei Ghibellini.

Il locale si affaccia su uno degli angoli più autentici della città sede del mercato cittadino dove ancora oggi si ritrovano i sapori genuini del passato tra i banchi e nelle sue botteghe. Dopo una breve pausa per salutare i fan che intanto attendevano speranzosi di vedere lo chef per una foto ricordo, la sfida è entrata nel vivo una volta seduti tutti a tavola tra tradizione verace, gusto e un pizzico di modernità. Alla fine di ogni pasto i commensali sono chiamati ad assegnare un voto da 0 a 10 a quattro categorie: location, menù, servizio e conto. Oltre alla quinta categoria ‘special’, differente in ciascuna puntata. Stando ad alcuni rumors la scelta sembrerebbe essere ricaduta sulla trippa alla pisana.

Tanta la curiosità sulle proposte portate all’assaggio dai quattro ristoratori. Il giudizio di Borghese, come vuole il format televisivo, verrà svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti potranno confermare o ribaltare l’intera classifica. Oggi round finale di riprese all’Osteria In Domo in via Santa Maria per l’ultimo pasto che chiuderà la sfida pisana. Dopodiché lo chef salirà sul minivan per raggiungere il locale del vincitore. Quando uscirà la puntata? Ci sarà da attendere. Infatti – stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore – la puntata girata in questi giorni a Pisa verrà trasmessa su Sky Uno non prima del 2026.