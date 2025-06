Crescono i donatori di sangue: "Non basta, accordi con aziende"

di Mario Ferrari

"Le donazioni di sangue sono cresciute, ma serve rafforzare il senso di comunità per garantire la tenuta dell’intero sistema sanitario, che si basa su questo gesto. Facciamo il nostro dovere per assicurarci i nostri diritti". Con queste parole, Alessandro Mazzoni, direttore del Centro Trasfusionale dell’Aoup, ha salutato ieri la Giornata del Donatore di Sangue, un momento fondamentale per riaffermare, con ancora più forza, la necessità di questo atto. E, fortunatamente, a Pisa la consapevolezza dell’importanza di donare sangue e plasma è aumentata: nel 2024 le donazioni sono cresciute del 4,74% rispetto allo scorso anno, raggiungendo quota 9.525 (+452).

Dottor Mazzoni, è soddisfatto di questi numeri?

"Sì, ma dobbiamo fare di più. L’intero sistema sanitario si regge sulle donazioni, e temo che la stagione estiva, da questo punto di vista, sarà - per usare una metafora meteorologica - un po’ nuvolosa. Ma si sa, le previsioni a lungo termine sono sempre incerte".

Come stimolare il dono?

"Occorre sensibilizzare la comunità, declinando il noi e non solo l’io. Serve uno sforzo di solidarietà per la collettività: donare fa bene e dovrebbe essere considerato uno dei pilastri della convivenza civile. A questo proposito, non posso non citare...". Cosa?

"L’invito rivolto a tutti i sindaci e alle comunità etniche del nostro territorio (ha già aderito l’Unità migranti di Pisa, ndr) a partecipare all’evento in programma il 19 giugno. Vogliamo coinvolgere tanto le amministrazioni quanto le persone provenienti da altri Paesi, su questo gesto che ogni giorno salva vite".

Molti, però, faticano a conciliare lavoro e donazione.

"Purtroppo è vero. Per questo cerchiamo di garantire aperture pomeridiane e festive. Inoltre, stiamo cercando di avviare un dialogo con il mondo imprenditoriale: vorremmo organizzare aperture straordinarie del centro, pensate per i lavoratori delle diverse aziende, con orari a loro comodi".

Si parla spesso del dono del sangue, ma quello del plasma è altrettanto importante.

"E mi fa piacere che anche le donazioni di plasma siano aumentate, dell’1%. Ricordo che il plasma è essenziale per la produzione di farmaci emoderivati, fondamentali per molte patologie. Il nostro Paese non è autosufficiente e deve approvvigionarsi all’estero, impiegando risorse che vengono sottratte ai pazienti".

Intanto, ieri mattina a Cisanello c’è stata una dimostrazione di volo dei nuovi droni trasportatori di AbZero, spin-off della Scuola Sant’Anna. Un’innovazione capace di ottimizzare le scorte ematiche e la gestione logistica, riducendo i tempi e automatizzando le consegne grazie a una capsula in grado di trasportare sangue ad alta velocità e sulle lunghe distanze.