Meteo, un 25 aprile in chiaroscuro. Che tempo farà in Toscana durante il ponte della Liberazione?

Firenze, 23 aprile 2025 – Dopo una Pasqua e Pasquetta sottotono in Toscana dal punto di vista meteo ora gli occhi sono puntati sul ponte del 25 aprile.

Iniziamo col dire che una massa di aria fresca che interessa il Mediterraneo centrale porterà condizioni meteo instabili in Italia per diversi giorni.

Nelle prossime ore ecco una piccola goccia fredda in quota attraversare la nostra Penisola muovendosi da nord-ovest verso sud-est.

Attesi molti fenomeni soprattutto al Centro-Nord localmente anche intensi e con rischio grandine su diverse aree. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il giorno del 25 aprile, Festa della Liberazione, confermano un'altra goccia fredda in quota in scivolamento tra Adriatico e Balcani.

Tempo instabile con acquazzoni e temporali soprattutto su Nord-Est e poi zone interne del Centro con fenomeni in sconfinamento verso le coste adriatiche. Entro la mattinata di Sabato qualche pioggia in arrivo anche al Sud.

A seguire l'incertezza si fa più elevata con gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano una certa instabilità anche sul finire di aprile.

In tanto per la Toscana, a causa di una rapida perturbazione atlantica, tra la notte e le prime ore della mattina di domani, giovedì 24 aprile, ci saranno precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sul nord-ovest, in Lunigiana, Versilia e valle del Serchio. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d'acqua minori, con validità dalla mezzanotte di mercoledì 23 alle ore 20 di giovedì 24 aprile.

Modello europeo che propone una rimonta dell'alta pressione con l'arrivo di maggio ma la distanza temporale e' ancora troppo elevata.

Questo significa che passeremo tutto il ponte del 25 aprile con l'ombrello? Non è detto, perché i momenti piovosi, che comunque sono previsti, si alterneranno a fasi decisamente più asciutte e soleggiate.

Le previsioni meteo del consorzio Lamma. Giovedì 24: molto nuvoloso in nottata e nelle prime ore della mattina con precipitazioni sparse, in particolare sulle zone occidentali della regione. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità successivamente con locali rovesci pomeridiani. Venti: deboli di direzione variabile nell'interno. Moderati meridionali sull'Arcipelago e sulle zone costiere, tendenti a Maestrale dalla seconda metà del pomeriggio. Mari: molto mossi, in attenuazione a mossi nel corso della giornata a nord di Capraia; mossi altrove. Temperature: pressoché stazionarie.

Venerdì 25 aprile: in mattinata poco nuvoloso salvo nubi basse anche consistenti fino alle prime ore su Valdarno Inferiore e Medio. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con possibili rovesci e brevi temporali sparsi nell'interno. Venti: deboli variabili. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie.

Sabato 28 aprile: sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli settentrionali con rinforzi pomeridiani lungo la costa e l'Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in aumento.

Domenica 29 aprile: parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte. Possibili rovesci sparsi o brevi temporali nel pomeriggio in particolare nell'interno. Venti: deboli orientali, nord-orientali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie.