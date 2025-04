Da Pasquetta al 25 aprile, che settimana ci aspetta? Meteo Toscana: le previsioni

Firenze, 20 aprile 2025 – Un’altra settimana di tempo incerto e ballerino, con pioggia e temporali che accompagneranno la Toscana almeno fino al week-end del 25 aprile. Niente di strano rispetto a quello che è il classico clima primaverile, dove le giornate non sono mai completamente asciutte o troppo bagnate. La buona notizia, però, è che per la giornata di oggi, Pasquetta, gli acquazzoni dovrebbero concedere una breve tregua su gran parte del territorio, dando così la possibilità a molti toscani di concedersi la classica gita fuori porta.

Questo però non vale per tutto il territorio. Anche per oggi, 21 aprile, è infatti in vigore un'allerta con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa, nella Toscana nord occidentale. Il rischio è idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 8 di Pasquetta. Le previsioni parlano di tempo variabile con possibili precipitazioni sparse, occasionalmente temporalesche, più probabili e frequenti oggi sulle zone settentrionali, domani in Appennino e sulle zone interne centro meridionali. Nel resto della Regione, però, non pioverà.

Per quanto riguarda la giornata di martedì 22 aprile, le previsioni del Consorzio Lamma indicano cielo molto nuvoloso al nottetempo e al mattino per nubi basse e nebbie sulle pianure settentrionali, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti più compatti sulle zone interne e soprattutto sui rilievi, dove saranno possibili rovesci e locali temporali. Venti: deboli da ovest, nord-ovest. Mari: poco mossi o mossi a largo. Temperature: stazionarie.

Per quanto riguarda mercoledì, il Lamma prevede cielo nuvoloso in mattinata, variabile nel pomeriggio con possibilità di rovesci nelle zone interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuto calo. Giovedì, invece, atteso un cielo più variabile con rasserenamenti sulle zone costiere e nubi più consistenti soprattutto nel pomeriggio sulle zone interne associate a possibili brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli occidentali. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: stazionarie.

Se gli ultimi modelli avevano mostrato la possibilità rimonta anticiclonica che avrebbe regalato un fine aprile più stabile, secondo IlMeteo.it gli ultimi aggiornamenti hanno parzialmente stravolto questa ipotesi. Nuovi fronti potrebbero entrare nel Mediterraneo anche verso il Ponte del 25 Aprile, portando condizioni meteo estremamente variabili e a tratti instabili, riassumibili in schiarite e temporali improvvisi.