Resta grave la situazione nelle frazioni lunigianesi

La situazione, per alcune frazioni lunigianesi colpite dal maltempo, rimane grave. Oltre alla frana di Equi, nel fivizzanese, nella frazione di Pognana la strada rimane ostruita al traffico causa frana, anche se gli abitanti, fortunatamente, possono utilizzare altra viabilità per entrare e uscire dal paese. Non è così, invece, per gli abitanti di Gignago, nel Comune di Fosdinovo, dove i detriti sono stati rimossi dal fondo stradale, ma le famiglie che risiedono lì hanno potuto solo portare fuori dal borgo le macchine per poi rivedere la strada chiusa. Un lavoro delicatissimo, quello che dovrà fare l’amministrazione, e che si ha paura possa peggiorare dato che le previsioni del tempo continuano ad annunciare pioggia. Sempre a Fosdinovo, in località Paghezzana in via Ghigliolo un cedimento stradale ha visto la necessità di imporre il senso unico alternato. Nel Comune di Comano, oltre allo smottamento di Montale, si è aggiunta un’altra frana, stavolta sulla provinciale che dal capoluogo porta ad Arlia, nel Comune di Fivizzano. Nel Comune di Mulazzo, frazione di Canossa, ha ceduto una porzione di muro in pietra nel borgo storico attualmente chiuso al transito pedonale. "Gli amministratori hanno fatto tutto il possibile - dice il sindaco Matteo Mastrini, assessore alla Protezione Civile dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana - e hanno potuto contare anche sulla rete di volontariato che ha mostrato grande responsabilità. Un ringraziamento, infatti, alla Pubblica Assistenza di Monzone e al F.i.r C.b. S.e.r di Fivizzano che hanno vigilato e aiutato nel tenere aperte le strade del Comune, oltre a tutti gli altri volontari che si sono adoperati nel resto del territorio lunigianese. Inoltre, ieri sera il presidente Eugenio Giani ha dato notizia che la Regione interverrà per coprire le somme urgenze che i Comuni lunigianesi colpiti dal maltempo sono costretti a dover affrontare, e ci ha assicurato sulla vicinanza e disponibilità".