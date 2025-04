Ponti del 25 aprile e 1° maggio, in Toscana tornano le sagre. La mappa degli eventi

Firenze, 22 aprile 2025 – Il ponte del 25 aprile segna anche l’inizio della stagione delle sagre in Toscana. Non che si siano mai interrotte, ma con i giorni di festa e la primavera gli appuntamenti si moltiplicano in tutta la regione. Ecco una selezione di eventi per i prossimi giorni.

AREZZO

Il 25 aprile torna la sagra della trota in piazza Garibaldi a Loro Ciuffenna, con tanti eventi collaterali.

Sagra del Cinghiale a Montecchio Vesponi, Castiglion Fiorentino, dal 25 al 27 aprile e dal 2 al 4 maggio. Il 25 e 27 aprile aperta a pranzo e cena, il 26 aprile e il 2 maggio solo a cena, il 2 maggio solo a cena, il 3 e 4 maggio pranzo e cena.

Il 1° maggio a Talla la sagra del formaggio e dei baccelli. Si comincia alle 15 in piazza Licio Nencetti.

Dal 30 aprile al 4 maggio alla Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, la sagra del fagiolo zolfino. Si cena dalle 20, il 1° e 4 maggio anche a pranzo dalle 13. Appuntamento alla parrocchia di Santa Croce alla Penna.

Dal 24 aprile al 4 maggio a Viciomaggio, frazione di Civitella in Val di Chiana, la Festa della Rosa. Tutte le sere (il 25 aprile e 1° maggio anche a pranzo) ristorante, pizzeria e hambuergeria.

FIRENZE

Il 27 aprile al circolo Mcl di San Vincenzo a Torri, Scandicci, torna la sagra delle ficattole. Si comincia alle 15,30.

Dal 1° al 4 maggio sagra del cinghiale al Circolo Arci Chiocchio in via Lando Conti a Greve in Chianti. 1° maggio aperta a pranzo e cena, 2 maggio cena, 3 maggio pranzo e cena, 4 maggio solo pranzo. Info 331.3886818.

Sagra del cinghiale nel parco urbano di Montespertoli: dal ad aprile dal 24 al 27 e il 30, poi dal 1° al 4 maggio. Nei giorni 24, 26, 30 aprile, 2 e 3 maggio aperto solo a cena; il 25 aprile e 1° maggio aperto a pranzo e a cena; il 27 aprile e il 4 maggio aperto solo a pranzo. Info 349.4478192 - 347.4513158.

Dal 25 aprile al 5 maggio a Empoli la sagra del carciofo empolese al Circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale di Empoli. Aperta tutte le sere dalle 19.

Allo stadio comunale di Pontassieve torna la Sagra del cinghiale e della pizza dal 24 al 27 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio. Sagra aperta tutte le sere a cena dalle 19 e la domenica e i festivi anche a pranzo dalle 12.

Sagra della ficattola a Impruneta dal 1° al 4 e dall’8 all’11 maggio in piazza Bandinelli.

A Scarperia sagra del tortello e del prugnolo nei giorni 25-26-27 aprile e 1-3-5 maggio al circolo Mcl. Sabato si cena, domenica e festivi aperta anche a pranzo dalle 12.

LIVORNO

Doppia sagra a Riotorto, frazione di Piombino, al parco comunale La Pinetina: dal 23 al 27 aprile la sagra del carciofo, dal 29 aprile al 4 maggio la sagra del carciofo di Riotorto. Sempre aperta a cena dalle 19, mentre a pranzo sarà aperta nei giorni 25 e 27 aprile, 1° e 4 maggio dalle 12. Non manca la musica dal vivo.

LUCCA

A Massarosa al centro polivalente in via Pietra a Padule 3600 torna la Sagra del Pesce dal 24 al 27 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio. Nei giorni 24, 26, 30 aprile, 2 e 3 maggio aperta a cena dalle 18:30; il 25, 27 aprile, 1° e 4 maggio aperta a pranzo dalle 11,30 e a cena dalle 18,30. Tanti gli eventi collaterali.

MASSA-CARRARA

A Bagnone la sagra della cipolla di Treschietto nei giorni 1, 2, 3, 4, 10 e 11 maggio. Orari: 1 maggio dalle 12, 2, 3 e 10 maggio dalle 17, 4 e 11 maggio dalle 12 alle 17.

PISA

A Bientina ‘Festa della zuppa, trippa e polpetta’ dal 25 al 27 aprile e il 1° maggio. Appuntamento al campo sportivo alle 12 (solo pranzo).

Alla Serra di San Miniato arriva invece la Sagra del baccello con carciofi fritti sanminiatesi, al circolo Arci dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio. Aperta a cena (ma la domenica e i festivi anche a pranzo).

Il 1° maggio a Palaia la sagra del crostino della Pubblica Assistenza di Palaia, il via dalle 11.

Il 1° maggio a Volterra spazio in Borgo San Giusto e in piazzale XXV Aprile a “Effetto Trippa”. Si comincia alle 8 del mattino, dalle 10,30 alle 19,30 musica dal vivo e poi dj set.

A Pomaia, frazione di Santa Luce, sagra del baccello nei giorni 25, 26 e 27 aprile e 1° maggio. Aperta a cena dalle 19, domenica e festivi anche a pranzo dalle 12.

A Pieve Santa Luce dal 2 al 4 maggio la sagra della fragola e la sagra del baccello. Il 2 maggio pizzata, il 3 e 4 pranzo e cena alla sagra.

SIENA

Dal 25 al 27 aprile a Rigomagno, frazione di Sinalunga, la sagra del ciambellino.

Dal 30 aprile al 4 maggio e dal 9 all’11 maggio a Ponte d’Arbia “Ponte in Festa”.