Notte di vento fortissimo e pioggia battente in Toscana: alberi crollati e strade come fiumi

Firenze, 22 novembre 2024 – Una notte di vento e di pioggia battente. E’ lo scenario del maltempo che si è abbattuto sulla Toscana dalla giornata di ieri, 21 novembre. Allagamenti e rami caduti hanno invaso le strade di molte città toscane.

Una delle zone più colpite dal maltempo è stata la provincia di Pistoia dove in diverse zone fiumi e torrenti hanno tracimato. Piogge e vento hanno fatto cadere alberi in strada con conseguenti disagi per la viabilità. Il codice arancione per vento è previsto per tutta la giornata di oggi, 22 novembre.