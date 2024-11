Finalmente la neve in montagna. Stagione sciistica al via: pronta la Val di Luce

Abetone, 22 novembre 2024 – E neve sia. Lo dice Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce: «Parte la stagione invernale. Grazie alle basse temperature e al tasso di umidità decisamente contenuto – aveva scritto ieri Formento sui social – da stasera abbiamo rimesso in moto i nostri impianti di innevamento. Le previsioni danno neve nel pomeriggio seguita da pioggia ma il lavoro di stanotte oltre che per produrre la prima neve ci serve anche per fare un test di funzionalità dell’intero impianto d’innevamento in condizioni di lavoro normali».

In contemporanea la minoranza consiliare di Cutigliano presenta due mozioni legate al sistema neve chiedendo: «Se si sia partecipato all’avviso pubblico del Ministero del Turismo con la presentazione del progetto di rinnovo e ammodernamento dell’impianto Buca della Terra – Selletta; con la presentazione di altri progetti per impianti di risalita a fune; infine con la presentazione di progetti per impianti di innevamento artificiale».

La considerazione che ha mosso Andrea Tonarelli, Vanessa Ceccarelli e Alessandro Olioni è che, a loro dire, «l’impianto della Selletta è fondamentale e centrale ed è doveroso renderlo un impianto all’avanguardia – non solo – la neve è il comparto, che muove tutta la montagna, non solo Abetone Cutigliano, serve progettualità e attenzione continua e costante». Per questo insistono nell’esercitare: «la funzione di stimolo e controllo». Mentre la seconda mozione riguarda gli impianti di innevamento artificiale, lo stato attuale, investimenti e iter procedurali e lavorazioni in corso», considerato che: «i sistemi di innevamento sono fondamentali per sfruttare al massimo le finestre di freddo che le estremizzazioni meteoriche ci forniscono durante il corso della stagione invernale; che gli anni passati hanno dimostrato che un adeguato sistema di impianti di innevamento artificiale permette di offrire un’adeguata offerta del sistema neve».

Andrea Nannini