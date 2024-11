Neve in Toscana, primi fiocchi all’Abetone e sull’Amiata. Imbiancate le piste

Abetone (Pistoia), 21 novembre 2024 – Gli amanti dello sci e della vita di montagna incrociano le dita. Le precipitazioni di queste ore, unite al forte abbassamento delle temperature, hanno portato i primi fiocchi di neve in montagna. E del resto gli esperti lo avevano previsto, annunciando già nei giorni scorsi quello che si sta puntualmente verificando.

La neve all'Abetone (Foto webcam di paesaggidigitali.it)

Ormai da qualche ora nevica all’Abetone, dove le immagini delle webcam mostrano la prima, leggera coltre di neve bianca sia nella piazza principale del paese che sulle piste da sci.

Primi fiocchi di neve anche sull'Amiata. La neve è caduta durante la notte alle Macinaie e in vetta e si pensa già all'apertura delle piste. Si sta revisionando la seggiovia Macinaie compresa la sostituzione della fune traente. Sono in corso anche lavori all'impianto di innevamento artificiale.

La neve sull'Amiata (Foto webcam di rifugiovetta.it)

Nevica infine sul passo delle Radici, al confine tra le province di Lucca e Modena. Dopo una lieve 'spolverata' dei giorni scorsi, alcuni centimetri sono invece caduti oggi sulla provinciale 324 a Frassinoro (Modena) appunto tra la zona di San Pellegrino in Alpe e il passo delle Radici. I mezzi sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade.

L’esperto però smorza gli entusiasmi. “Si tratterà di un episodio, un'imbiancata. Già a a partire da domenica con la nuova perturbazione – dice il meteorologo Gordon Baldacci – le temperature saliranno. La speranza è che a lungo termine arrivino poi davvero le condizioni per la neve non artificiale, ma almeno a medio termine non si vedono altre precipitazioni adatte”.