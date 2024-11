Meteo Toscana, arriva il gelo dalla Scandinavia. Vento forte, pioggia e neve: ecco le date

Firenze, 17 novembre 2024 – Una domenica nuvolosa per far da preludio ad una settimana, la prossima, in cui a farla da padrone dovrebbe essere ancora una volta il grande freddo. L’inverno in Toscana scenderà dalla Scandinavia verso l'Europa Centrale con un estremo rinforzo dei venti da ovest sul nostro Paese.

Le previsioni per la prossima settimana

Per la giornata di martedì 19 novembre i venti saranno tesi o forti e spingeranno piogge verso le regioni tirreniche dalla Toscana, dove sono previste forti mareggiate soprattutto sulle coste della Versilia e del livornese. Mercoledì 20, invece, arriverà quella che gli esperti definiscono una vera e propria tempesta: i venti sono previsti in intensificazione fino a burrasca su gran parte del Paese, soprattutto sulle coste tirreniche con mareggiate violente; si stima un'altezza d'onda fino a 6 metri in possibile aumento tra giovedì e venerdì.

Si riapre la 'porta atlantica' e le perturbazioni tornano a interessare l'Italia. Tempo mite soprattutto in colina e montagna fino a martedì, più freddo nei giorni successivi per l'arrivo dei venti oceanici. Piogge soprattutto sui versanti tirrenici e neve sui monti. La giornata di domani, lunedì 18 novembre, porterà un cielo ancora nuvoloso con possibilità di qualche pioggia sparsa. Venti di Libeccio deboli sulle zone interne, moderati sulla costa centra e sui crinali appenninici, con mari molto mossi in calo a mossi. Temperature: in sensibile aumento.

Da martedì 18 il tempo cambia. Il Lamma prevede nuvoloso con piogge sparse, più insistenti sulle zone interne. Venti di Libeccio moderati sulle zone interne, forti in aumento a molto forti sulla costa e sui rilievi. Mari molto mossi in aumento ad agitati, con possibile forte mareggiata in serata. Si replica mercoledì 19, quando il cielo variabile con possibilità di precipitazioni in mattinata (possibile anche neve in montagna), seguite da rapide schiarite nel pomeriggio a partire dalle province settentrionali. Da giovedì previsto un ulteriore calo delle temperature, con vento forte sulla costa e possibilità di precipitazioni.

Una delle ipotesi per la prossima settimana, dopo le leggere imbiancature dei giorni scorsi, è che possa finalmente arrivare la neve in montagna. Questo potrebbe accadere tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando il sensibile calo delle temperature, unito alla presenza di precipitazioni, potrebbe portare i primi fiocchi sopra i 1000 metri.

E’ quanto sperano gli operatori dei consorzi sciistici delle province di Lucca e Pistoia, pronti per una stagione che si spera sia migliore delle precedenti. La prima neve potrebbe però cadere anche sulle montagne del Casentino, sempre sopra i 1000 metri.

Sarà soprattutto sulla costa che bisognerà fare attenzione nelle giornate di mercoledì e giovedì. I venti che cominceranno a soffiare da martedì 19 saranno soprattutto di Libeccio e contribuiranno a far ingrossare il mare su tutto il versante tirrenico.

Le onde, soprattutto tra mercoledì e giovedì, potrebbero raggiungere anche i cinque o sei metri di altezza. Non è escluso che la Regione dirami un’allerta per prevenire i rischi legati ad eventuali cadute di rami o di alberi.