Quel velo bianco che annuncia l’inverno. Neve in Toscana oggi, le foto e le zone

Firenze, 14 novembre 2024 – Dunque la prima neve è arrivata in Toscana. Per chi già si entusiasma e sogna il manto bianco in montagna e sciate è necessario però smorzare gli entusiasmi al momento. La spruzzata c’è stata. E se pure è di buon auspicio, non ci sono all’orizzonte eventualità di nevicate abbondanti nei prossimi giorni.

La neve all'Abetone

Certamente la situazione viene monitorata, ma almeno per questa settimana, a parte le gelate, non dovrebbe comparire altra neve sull’Appennino toscano. Eppure le foto che arrivano dalle varie località sono particolarmente suggestive. Un leggero manto bianco ha coperto di prima mattina la zona di Maresca, sull’Appennino Pistoiese, con la neve che ha iniziato a cadere dalla notte.

La neve a San Pellegrino in Alpe nella mattina del 14 novembre

Stessa situazione all’Abetone. Anche qui, intorno ai 1400 metri, la neve ha fatto la sua comparsa. Suggestive le immagini arrivate dalle varie webcam disseminate sul territorio. I fiocchi sono iniziati a scendere nella notte, quando la temperatura si è notevolmente abbassata.

La neve all'Abetone nella giornata di giovedì 14 novembre

All’Abetone in particolare, secondi i dati di Cfr Toscana, alla stazione di Croce Arcana a Cutigliano nella notte la temperatura è scesa fino ai -4. Si tratta della temperatura più bassa di tutta la regione, al pari di quella raggiunta sul Passo delle Radici.

La situazione all'alba di giovedì nella zona di Maresca, in provincia di Pistoia. Un velo bianco si è steso su diverse località montane della Toscana

Precipitazioni nevose anche a San Pellegrino in Alpe, località Toscana sopra i 1500 metri di quota. La situazione meteo sull’Appennino toscano dovrebbe adesso vedere uno stop della neve.

Anche perché nel weekend, quando è previsto bel tempo, le temperature potrebbero risalire. Una nuova perturbazione potrebbe però portare nuove precipitazioni, forse anche nevose, a metà della prossima settimana secondo alcuni network meteo. I prossimi giorni ci diranno di più su cosa accadrà.