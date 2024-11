"Protezione civile più presente tra la gente". Sei maxi pannelli mettono in ’guardia’ la città

Ci siamo: da stamani si sono accessi i sei nuovi pannelli informativi elettronici. Serviranno ad avvisare la popolazione in caso di allerte meteo, comunicazioni relative alla protezione civile ma anche per suggerire cosa fare nel tempo libero o gli appuntamenti teatrali agli Animosi. Si tratta di un mezzo adottato dall’amministrazione comunale per fornire informazioni più veloci e capillari perché non sempre riesce a raggiungere tutti i cittadini in caso di necessità o uregenza. Con questi sei grandi display l’amministrazione comunale va ad integrare il sistema di informazione alla popolazione. I tabelloni si trovano di fronte all’uscita del casello dell’autostrada, in piazza Menconi a Marina di Carrara, alla Centrale ad Avenza, alla rotonda di Turigliano, in piazza II Giugno e in via del Cavatore, poco prima del capolinea degli autobus.

Insomma dei veri e propri punti informativi al passo con i tempi, in grado di allertare in caso di aventi anomali, ma anche per parlare direttamente con i cittadini per esempio in casi di comune interesse, come potrebbe essere quello dell’acqua non potabile. Nei pannelli saranno visibili notizie che riguardano le allerte meteo, ma anche altre informazioni utili per i cittadini. Nei prossimi giorni tutti i display saranno testati facendo girare dei messaggi di prova, per poi entrare effettivamente in funzione a partire dalla prossima settimana.

"L’accensione di questi pannelli informativi è un ulteriore nuovo tassello nel miglioramento del nostro sistema di informazione della popolazione in caso di emergenze – spiega la sindaca Serena Arrighi –. Carrara può già contare su professionisti e volontari che fanno sì che tutto il nostro sistema di protezione civile sia di alto livello, ma per restarlo questo ha bisogno di essere costantemente aggiornato. Per questo obiettivo lavoriamo tutti i giorni, e ora il prossimo passo sarà la definitiva adozione del nuovo Piano comunale di protezione civile".

"Pochi giorni fa abbiamo ricevuto da parte della Regione Toscana la comunicazione del proprio parere favorevole, ora dobbiamo attendere solo il parere da parte della Provincia e chiarire alcuni dettagli e poi potrà cominciare l’esame da parte delle commissioni –, prosegue la prima cittadina –. Una volta approvato questo nuovo documento andremo ad aggiornare quelle che sono tutto l’insieme delle procedure operative di intervento necessarie per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa sul territorio".

"In questi anni – prosegue – abbiamo visto bene quanto tutto ciò sia importante nel momento in cui ci sono emergenze da affrontare. I nuovi pannelli pubblici in questi casi ci potranno dare una grande mano – conclude Arrighi –, perché saranno delle autentiche bacheche pubbliche dove troveranno spazio anzitutto le allerte meteo e tutte le informazioni di protezione civile, ma all’occorrenza potranno essere utilizzate anche informare su tutto quello che avviene in città, sia per quanto riguarda attività istituzionali che per eventi, spettacoli o altro".