Allerta meteo arancione prorogata in Toscana, vento fino a 120 all’ora e mareggiate

Firenze, 21 novembre 2024 – La sala regionale toscana della protezione civile ha prorogato l’allerta meteo per mareggiate e vento forte fino alle 10 di venerdì 22 novembre. L’allerta è di colore arancione per la costa centrale (dalla Versilia a Piombino) e sulle isole, per vento anche sull’Alto Mugello e Valle del Reno. Resta l’allerta gialla per tutto il resto della regione.

Mareggiata a Marina di Pisa, strade chiuse e allagamenti per mareggiate e onde alte 5 metri, e 90km/h(foto di Enrico Mattia Del Punta)

Sarà in vigore anche una allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 18 di giovedì e fino alle 6 di venerdì mattina sulla Toscana centro-settentrionale (province di Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara).

Le previsioni meteo indicano un peggioramento dal pomeriggio di giovedì con piogge, rovesci e locali temporali più frequenti sulle zone sopracitate e più sparse altrove.

Allerta meteo Toscana

Previsto un rapido incremento dei venti da ovest-sud ovest con raffiche molto forti in serata, attese fino a 100-120 chilometri orari sul litorale, sull’arcipelago e sui rilievi dell’Appennino. Fino a 60-80 km/h nelle zone interne.