Maltempo in Toscana, vento fortissimo sulla costa: oltre 100 km orari, alberi caduti. Zone a rischio

07:42

Vento forte in alto Mugello

Allerta meteo arancione per vento forte per l'Alto Mugello – Romagna Toscana -, codice giallo per le restanti aree della città metropolitana di Firenze.Sono attese intense raffiche, di venti forti fino a 120 chilometri orari in Appennino. Coinvolti i comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Il vento forte non è del resto una novità né in Alto Mugello, né in Mugello, dove si ricorda ancora la fortissima tempesta che nel 2015 si abbatté soprattutto nel territorio di Scarperia e dintorni con vento, che sfiorò i 160 km orari.