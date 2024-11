Vento fortissimo e possibili danni, in Toscana è allerta arancione

Firenze, 19 novembre 2024 – Scatta un’allerta arancione per vento sulla costa e sui rilievi per la giornata di mercoledì 20 novembre. Con la possibilità di danni a causa delle raffiche, che si annunciano particolarmente forti. La Regione emette un bollettino specifico e mette in guardia i cittadini.

Previsoni meteo Toscana

Zone dell’allerta

Allerta mareggiate

Il libeccio

Venti a 120 km/h

Allerta arancione dunque sulle zone costiere da Pisa fino a sud, al confine con il Lazio. Arancione l’allerta anche sui rilievi della provincia di Firenze. Sul resto della Toscana, sempre per vento, l’allerta sarà gialla. Già nella giornata di lunedì 18 novembre era stata diramata un’allerta gialla per vento sulla costa.

Sempre arancione è l’allerta per mareggiate. Le onde potrebbero colpire duro sulla costa livornese, sia nel capoluogo che in tutta la provincia, Isola d’Elba compresa. Sul resto della costa, da Follonica in giù, l’allerta sempre per mareggiate sarà gialla.

I meteorologi si aspettano venti di libeccio molto forti fin dalla prima mattina di mercoledì 20 novembre. Poi le raffiche gireranno a maestrale. Quella che si annuncia come una vera e propria tempesta dovrebbe attenuarsi in serata. Attenzione dunque a possibili danni per tutta la giornata di mercoledì 20.

Come spiega il presidente della Regione Eugenio Giani, previsti venti forti di Libeccio in rotazione a Ponente e poi a Maestrale in serata; raffiche fino a 100-110 km/h sul litorale, 120 km/h in Arcipelago, fino a 60-80 km/h sulle zone interne. “Prestiamo massima attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile è pronto ad intervenire in caso di necessità”.