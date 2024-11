Allerta arancione in Toscana anche giovedì 21 novembre: vento molto forte, mareggiate e pioggia

Firenze, 20 novembre 2024 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di prorogare anche a giovedì 21 novembre la allerta meteo valida già oggi, mercoledì 20 novembre. L’allerta è valida dalle ore 18 di domani fino alla mezzanotte e riguarda in particolare la costa centrale, l’Arcipelago, la Valle del Reno e l’Alto Mugello. Diverse le possibilità di rischio:

Allerta arancione e gialla in Toscana giovedì 21 novembre 2024 per rischio vento forte

- Vento molto forte. L’allerta arancione per giovedì 21 novembre riguarda in particolare la costa e l’Arcipelago ma anche l’Alto Mugello. Allerta gialla nel resto della regione.

- Mareggiate. Allerta arancione sulla costa centro-settentrionale della regione e l’Arcipelago, gialla nella costa meridionale.

- Idrogeologico. Attesa anche pioggia in particolare nel tardo pomeriggio e sera nell’area nord-occidentale della Toscana. L’allerta per rischio idrogeologico è valida dalle 18 alla mezzanotte di domani, giovedì 21 novembre.

Le previsioni per giovedì 21 novembre

L’allerta è stata lanciata in quanto anche domani sono previste raffiche di vento molto forte. Fino a 100-110 km/h sul litorale, 120 km/h in Arcipelago; fino a 60-80 km/h sulle zone interne. Rapido incremento dei venti da ovest/sud-ovest a partire dalla tarda mattinata fino a venti molto forti in serata; raffiche fino a 100 km/h sul litorale e rilievi appenninici e zone sottovento e Arcipelago; fino a 60-80 km/h sulle zone interne. Rotazione a Maestrale e graduale attenuazione nella giornata successiva.

I Comuni interessati

Questo l’elenco dei Comuni interessati dall’allerta meteo arancione per vento forte e mareggiate:

Camaiore (LU)

Carrara (MS)

Forte dei Marmi (LU)

Massa (MS)

Montignoso (MS)

Pietrasanta (LU)

San Giuliano Terme (PI)

Vecchiano (PI)

Viareggio (LU)

Gorgona (LI)

Livorno (LI)

Pisa (PI)

Rosignano Marittimo (LI)

Bibbona (LI)

Castagneto Carducci (LI)

Cecina (LI)

Piombino (LI)

San Vincenzo (LI)

Campo nellElba (LI)

Capoliveri (LI)

Capraia Isola (LI)

Marciana (LI)

Marciana Marina (LI)

Porto Azzurro (LI)

Portoferraio (LI)

Rio (LI)

Cantagallo (PO)

Montale (PT)

Pistoia (PT)

Sambuca Pistoiese (PT)

San Marcello Piteglio (PT)

Vernio (PO)

Firenzuola (FI)

Marradi (FI)

Palazzuolo sul Senio (FI)