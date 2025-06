E’ l’ora dell’inaugurazione con il presidente Giani per la pista ciclopedonale

Il presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto) oggi ad Aulla inaugura la nuova pista ciclopedonale ricavata dal tracciato della storica ferrovia Pontremolese. Previsti poi un sopralluogo alla palestra delle medie Alighieri e la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo salone Polifunzionale. Dopo quasi 20 anni dall’ultimo passaggio di un treno sul tracciato storico della Pontremolese e 17 anni dallo spostamento della stazione agli Sprini, le vecchie rotaie si trasformano in un moderno percorso ciclopedonale che collega zona nord e sud della città. Il progetto, finanziato per 1,6 milioni di euro dal Ministero del Turismo, è stato reso possibile grazie all’acquisto delle aree ferroviarie con i fondi stanziati dalla Regione per il Masterplan. La visita di Giani inizierà alle 9.30 dal tunnel di collegamento tra la palestra e il plesso delle scuole medie Alighieri. Il progetto, finanziato dalla Regione per 200mila euro e già approvato come esecutivo nell’aprile 2023, ha previsto un cantiere in tre lotti per 480mila euro. Il tour proseguirà a piedi in via Veneto dove ad attendere il Presidente ci saranno alunni delle scuole dell’infanzia della Ragnaia e De Amicis di Aulla e che verranno premiati per il concorso dei Mandala organizzato dai commercianti di Via Veneto. La visita si concluderà con la posa della prima pietra che darà ufficialmente avvio alla ricostruzione del salone Polifunzionale, per il quale la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro.