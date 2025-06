Eugenio Giani e la Toscana 2025: "Un viaggio nel primo mandato"

A trecentosessanta gradi. Sanità, infrastrutture, lavoro, cultura, ambiente, agricoltura, sociale: è un viaggio attraverso il suo primo mandato che si avvia alla conclusione, quello che farà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani davanti alle telecamere de "La Pisaniana", stasera alle 21, su 50Canale. Il salotto televisivo, prodotto dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei che si svolge all’interno di Villa Sonnino, a San Miniato, la città d’origine di Eugenio Giani. A rispondere alle domande della giornalista Carlotta Romualdi, oltre al protagonista della puntata, ci saranno anche numerosi ospiti, giunti dalle varie province toscane, per offrire la propria testimonianza sull’operato della giunta regionale in vari strategici settori. Nessuna ufficialità sulla riconferma del suo nome come candidato del Pd, anche se appare scontata. Accanto a Giani, in questo viaggio ideale nella Toscana del 2025, ci saranno: Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio per la provincia di Pisa; Emanuele Neri direttore della unità operativa di radiodiagnostica dell’Aoup e presidente della scuola interdipartimentale di medicina; Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno; Alessandro Tosi, docente di storia dell’Arte all’Università di Pisa e direttore del Museo della Grafica; Giacomo Bonsignori, amministratore delegato di Savio Pharma Italia. Ma interverranno in trasmissione, con considerazioni e domande al presidente Giani, anche Emiliano Piccioni, direttore di Alfea, la società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; Federico Davini, direttore di Sd toracica Mininvasiva e Robotica a Pisa; il commercialista Michele Guidi; Carlo Freni, direttore esecutivo della holding portuale Fhp, a Marina di Carrara e Luciano Massari scultore, già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Immancabile, Massimo Balzi, presidente del circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei che racconterà gli impegni estivi dell’associazione culturale. In chiusura poi, tutti a tavola. Come in ogni puntata de La Pisaniana, spazio ad un ristorante e alla sua ricetta. Stavolta a Villa Sonnino.